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    Жизнь

    Названа дата выхода «Матрицы 4» с Киану Ривзом

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    <p>Фильм выйдет в мае 2021 года &ndash; одновременно с новым &laquo;Джоном Уиком&raquo;</p> <div></div> - Названа дата выхода «Матрицы 4» с Киану Ривзом

    Фильм выйдет в мае 2021 года – одновременно с новым «Джоном Уиком»

    Режиссером выступит Лана Вачовски. Детали сценария пока неизвестны

    Компания Warner Bros. объявила дату четвертой части фильма «Матрица». Премьера запланирована 21 мая 2021 года, сообщает The Hollywood Reporter. О продолжении «Матрицы» стало известно в августе 2019 года. К своим ролям вернуться Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые исполнили главные роли, Нео и Тринити, в предыдущих картинах. К слову, на 21 мая 2021 года запланирована премьера фильма «Джон Уик 4», где главная роль также у Киану Ривза.

    Помимо Ривза и Мосс, в новой «Матрице» сыграют Яхья Абдул-Матин II («Аквамен», «Хранители»), Джессика Хенвик («Звездные войны: пробуждение силы») и Нил Патрик Харрис («Исчезнувшая», «Звездный десант»).

    Первая «Матрица» вышла в 1999 году и получила сразу четыре премии «Оскар». В 2003 году вышло продолжение картины – «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

     

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