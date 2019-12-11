  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию

    • Розсилка
    Опера-антиутопия Gaz - результат совместной работы режиссера Вирляны Ткач (США) и композиторов формации Nova Opera Романа Григорива и Ильи Разумейко - В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    Опера-антиутопия Gaz - результат совместной работы режиссера Вирляны Ткач (США) и композиторов формации Nova Opera Романа Григорива и Ильи Разумейко

    Мировая премьера оперы состоялась в Киеве в июне 2019 года

    13 декабря в киевском кинтотеатре «Киевская Русь» покажут киноверсию оперы-антиутопии Gaz авторства композиторов творческой формации Nova Opera - Ильи Разумейко и Романа Григорива.

    По словам Ильи, показ оперы в кино – это продолжение европейской традиции.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию
    В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию

    «В то время как международная программа «Британский театр в кино» является результатом многолетнего инвестирования государства и лоббирование бюджетных потоков на уровне королевской семьи и парламента, наш проект «Nova Opera на большом экране», к сожалению, одинокий случай системной презентации опер/спектаклей на большом экране в Украине. Делаем это волонтерскими усилиями Яна Голуба, его команды Betv и благодаря институциональной воли заместителя директора КП «Киевкинофильм»' Ирины Плеховой», - признается Илья Разумейко.

    Напомним, опера-антиутопия Gaz - результат совместной работы режиссера Вирляны Ткач (США) и композиторов формации Nova Opera Романа Григорива и Ильи Разумейко.

    Действие оперы GAZ выстраивается вокруг истории о взрыве на футуристической фабрике, которая производила энергию для всего индустриального общества. Центральным образом художественной реальности является препарированное пианино - бывший пульт индустриального гиганта, который сочетал живое и техногенное в одной системе.

    кино искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ