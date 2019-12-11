В киевском кинотеатре покажут украинскую оперу-антиутопию



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Опера-антиутопия Gaz - результат совместной работы режиссера Вирляны Ткач (США) и композиторов формации Nova Opera Романа Григорива и Ильи Разумейко

Мировая премьера оперы состоялась в Киеве в июне 2019 года

13 декабря в киевском кинтотеатре «Киевская Русь» покажут киноверсию оперы-антиутопии Gaz авторства композиторов творческой формации Nova Opera - Ильи Разумейко и Романа Григорива.

По словам Ильи, показ оперы в кино – это продолжение европейской традиции.

«В то время как международная программа «Британский театр в кино» является результатом многолетнего инвестирования государства и лоббирование бюджетных потоков на уровне королевской семьи и парламента, наш проект «Nova Opera на большом экране», к сожалению, одинокий случай системной презентации опер/спектаклей на большом экране в Украине. Делаем это волонтерскими усилиями Яна Голуба, его команды Betv и благодаря институциональной воли заместителя директора КП «Киевкинофильм»' Ирины Плеховой», - признается Илья Разумейко.

Напомним, опера-антиутопия Gaz - результат совместной работы режиссера Вирляны Ткач (США) и композиторов формации Nova Opera Романа Григорива и Ильи Разумейко.

Действие оперы GAZ выстраивается вокруг истории о взрыве на футуристической фабрике, которая производила энергию для всего индустриального общества. Центральным образом художественной реальности является препарированное пианино - бывший пульт индустриального гиганта, который сочетал живое и техногенное в одной системе.