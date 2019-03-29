Названы 10 правил, которым последует Меган Маркл после рождения первенца



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Меган Маркл и принц Гарри Legion media

Совсем скоро 37-летняя Меган Маркл и 34-летний принц Гарри станут родителями

Появление первенца ожидается в ближайшие несколько недель.

Меган неоднократно нарушала королевский протокол, однако за соблюдением правил и традиций в отношении их с герцогом Сассекским будущего ребенка поблажек не будет. Члены королевской семьи тщательно проследят за тем, чтобы все было по протоколу.

Британская версия журнала Hello! назвала 10 пунктов, которые Меган и Гарри обязаны соблюсти.

Королева Елизавета непременно узнает первой о том, что у нее родился еще один правнук.

На официальном сайте, а также в Twitter Кенсингтонского дворца обязательно появится сообщения о прибавлении в семействе.

Во дворе Букингемского дворца будет установлена табличка с подписью доктора Меган. На ней будут указаны пол, время рождения, а также краткие сведения о состоянии здоровья мамы и ребенка.

Имя новорожденного будет держаться в секрете несколько дней. Скорее всего, оно будет названо на странице королевского двора в Twitter.

Полное имя ребенка будет состоять из трех-четырех частей. К примеру, у принцессы Шарлотты два так называемых отчества — Елизавета и Диана.

Королевского титула у малыша может и не быть. Наследник Гарри и Меган точно не будет принцем или принцессой. Принимать ли другие обращения — решат родители.

Появление нового члена королевской семьи традиционно будет отмечено залпами оружий, которые даст Королевская конная артиллерия.

Три дня после родов Меган проведет под строгим надзором врачей.

Новорожденного покрестят в специальной сатиновой и с кружевами одежде, которая была сшита для старшей дочери королевы Виктории в 1941 году.

Пять или семь крестных может быть у ребенка Меган и Гарри. Например, у принца Джорджа их семеро, у принца Луи — шестеро, у Шарлотты — пятеро.

Джерело: graziamagazine.ru