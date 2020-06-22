Российская инстазвезда разбилась на байке на Бали. Подробности аварии



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18-летняя блогерша Анастасия Тропицель instagram.com/nastyatropi/

Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь девушке

18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, более известная как Настя Тропи, ушла из жизни. Девушка разбилась на мотоцикле.

Трагедия произошла сегодня, 21 июня. Настя ехала на мотоцикле рядом со своим другом. Россиянка не справилась с управлением и врезалась в разделительный бордюр.

По словам молодого человека, девушка ехала по дороге с такой же скоростью, как и другие — около 80-100 километров в час. В какой-то момент начался вобблинг (возникновение быстрых колебаний переднего колеса) на ровном месте, из-за чего девушка потеряла управление.

Он подчеркнул, что Тропицель не превышала скорость и ехала аккуратно, как и всегда. «То, что случилось, — вероятность 1 к 1 000 000», — заключил он.

Глава подразделения дорожной полиции Ни Лух Тивиасих рассказал, что Тропицель получила серьезную травму голову и умерла на месте аварии. Прибывшие медики уже ничем не смогли ей помочь.

«К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить», - написала на странице девушки в Instagram ее мать.

Отец погибшей подтвердил трагическое известие. «Случилось большое горе. Насти больше нет с нами нет. Разбилась на мотоцикле», - сказал он.

«Настя, self-made миллионерша. «Просто мечтала о свободе» - вот так я стала миллионером в 15 лет. Вдохновляю делать то, что нельзя. Выращиваю тебе крылья и отправляю на фриланс», — так подписан профиль Тропи в Instagram.