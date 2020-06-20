Умер актер, сыгравший Бильбо Бэггинса из «Властелина колец»



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Кадр из фильма «Властелин колец»

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари

На 89 году жизни скончался известный британский актер сэр Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец», который также прославился ролями в «Чужом» и «Пятом элементе». Агент Холма сообщил, что актер умер в больнице от болезни Паркинсона.

Иэн Холм снялся в таких блокбастерах, как «Авиатор», «Бразилия», «На западном фронте без перемен», «Из ада», «Послезавтра» и «Оружейный барон». Помимо этого он появился в трилогии Питера Джексона «Хоббит» и лентах «Экзистенция», «Франкенштейн» и «Бандиты во времени».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Ему присвоили дворянский титул за вклад в актерское искусство. Артист был номинирован на премию «Оскар» как лучший артист второго плана за роль в ленте «Огненные колесницы» в 1981-м. Холм — лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и театральной премии «Тони».