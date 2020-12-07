  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома

    • Розсилка
    Инстадива Кайли Дженнер - Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Инстадива Кайли Дженнер

    Необычный инцидент произошел в Калифорнии

    В конце ноября неизвестный мужчина пытался проникнуть в дом к миллиардерше Кайли Дженнер, которая, кстати, недавно похвасталась личным бизнесс-джетом. DailyMail сообщает, что злоумышленник перепутал дома и оказался в жилище у игрока NBA Демара Дерозана. Спортсмен обнаружил незнакомца возле детской комнаты. По словам источников в правоохранительных органах, 31-летний бесстрашный отец «выгнал мужчину из своего дома».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома
    Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома

    Тем не менее после побега преступник вновь попытался осуществить свой план. Мужчина вернулся к дому инстадивы, но был остановлен охранниками, которые вызвали полицию. Незнакомец рассказал, что был там, чтобы увидеть Кайли.

    Теперь же стало известно, что злоумышленника арестовали за кражу со взломом и вторжение, однако мужчина отрицает свою вину. Суд состоится в январе 2021 года.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

     Читайте также: Курьезные фото наглых кошек, которым явно плевать на мнение окружающих
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies