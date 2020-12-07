Неизвестный пытался проникнуть к самой сексуальной миллиардерше, но перепутал дома

Необычный инцидент произошел в Калифорнии

В конце ноября неизвестный мужчина пытался проникнуть в дом к миллиардерше Кайли Дженнер, которая, кстати, недавно похвасталась личным бизнесс-джетом. DailyMail сообщает, что злоумышленник перепутал дома и оказался в жилище у игрока NBA Демара Дерозана. Спортсмен обнаружил незнакомца возле детской комнаты. По словам источников в правоохранительных органах, 31-летний бесстрашный отец «выгнал мужчину из своего дома».

Тем не менее после побега преступник вновь попытался осуществить свой план. Мужчина вернулся к дому инстадивы, но был остановлен охранниками, которые вызвали полицию. Незнакомец рассказал, что был там, чтобы увидеть Кайли.

Теперь же стало известно, что злоумышленника арестовали за кражу со взломом и вторжение, однако мужчина отрицает свою вину. Суд состоится в январе 2021 года.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.