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    Шоу-биз

    Звезда «Эйфории» стала лицом модного бренда Valentino (фото)

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    Актриса Зендая - Звезда «Эйфории» стала лицом модного бренда Valentino (фото)
    Актриса Зендая
    instagram.com/zendayamood/

    Актриса уже снялась в рекламной кампании бренда

    Актриса и звезда сериала «Эйфория» Зендея стала новым амбассадором французского модного дома Valentino.

    «Она идеально воплощает и представляет то, что Valentino представляет собой сегодня. Она сильная молодая женщина, которая использует свой талант, чтобы выразить свои ценности и говорить о своем поколении», — сказал о сотрудничестве с актрисой креативный директор Пьерпаоло Пиччоли.

    Зендея уже снялась в рекламной кампании бренда, представив одежду и сумки из новой коллекции.

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    Звезда «Эйфории» стала лицом модного бренда Valentino (фото)
    Звезда «Эйфории» стала лицом модного бренда Valentino (фото)
    instagram.com/zendayamood/

    Это не первое модное сотрудничество актрисы: например, ранее она уже была амбассадором Tommy Hilfiger и выпустила с брендом капсульную коллекцию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

    «Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.

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    Теги: знаменитости актриса самые сексуальные шоу-бизнес
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