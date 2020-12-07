Звезда «Эйфории» стала лицом модного бренда Valentino (фото)

Актриса уже снялась в рекламной кампании бренда

Актриса и звезда сериала «Эйфория» Зендея стала новым амбассадором французского модного дома Valentino.

«Она идеально воплощает и представляет то, что Valentino представляет собой сегодня. Она сильная молодая женщина, которая использует свой талант, чтобы выразить свои ценности и говорить о своем поколении», — сказал о сотрудничестве с актрисой креативный директор Пьерпаоло Пиччоли.

Зендея уже снялась в рекламной кампании бренда, представив одежду и сумки из новой коллекции.

Это не первое модное сотрудничество актрисы: например, ранее она уже была амбассадором Tommy Hilfiger и выпустила с брендом капсульную коллекцию.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык напугала фанатов очередными экспериментами с внешностью.

«Кто хочет увидеть, как будет выглядеть Ирина Билык лет через 100, мои малятки?», - подписала народная артистка новое видео в Тик Токе.