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    Шоу-биз

    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»

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    Народная артистка Украины София Ротару&nbsp; - 73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    Народная артистка Украины София Ротару 

    Во время концерта она похвасталась двумя яркими образами

    Народная артистка Украины Софи Ротару уехала на заработки в России. 73-летняя звезда приняла участие в российской «Песни года», продемонстрировав два ярких номера. Приглашение на фестиваль артистка приняла от Игоря Крутого.

    Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности в связи с коронавируса, все участники мероприятия должны были сдать тест на Covid-19.

    Судя по фото, которые появились в Сети и в Instagram-Stories Ротару, во время концерта она похвасталась двумя яркими образами.

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    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»
    73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»

    Сначала она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила свой один из своих украиноязычных хитов, который зрители встретили бурными овациями.

    Во время второго выступления Ротару появилась на сцене в широких черных брюках и блузке с пайетками с золотой бахромой. Знаменитость исполнила еще одну знаменитую композицию «Сердце размером с солнце».

    Поклонники были в восторге от внешнего вида звезды, отметив что она довольно молодо выглядит.

    Ранее «Скотч» сообщал о гонорарах, которых София Ротару получает за корпоративы в стране-агрессоре.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес музыка София Ротару
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