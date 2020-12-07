73-летняя София Ротару зажгла в стране-агрессоре на «Песне года»

Во время концерта она похвасталась двумя яркими образами

Народная артистка Украины Софи Ротару уехала на заработки в России. 73-летняя звезда приняла участие в российской «Песни года», продемонстрировав два ярких номера. Приглашение на фестиваль артистка приняла от Игоря Крутого.

Сообщается, что из-за усиленных мер безопасности в связи с коронавируса, все участники мероприятия должны были сдать тест на Covid-19.

Судя по фото, которые появились в Сети и в Instagram-Stories Ротару, во время концерта она похвасталась двумя яркими образами.

Сначала она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила свой один из своих украиноязычных хитов, который зрители встретили бурными овациями.

Во время второго выступления Ротару появилась на сцене в широких черных брюках и блузке с пайетками с золотой бахромой. Знаменитость исполнила еще одну знаменитую композицию «Сердце размером с солнце».

Поклонники были в восторге от внешнего вида звезды, отметив что она довольно молодо выглядит.

Ранее «Скотч» сообщал о гонорарах, которых София Ротару получает за корпоративы в стране-агрессоре.