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    Жизнь

    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени

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    Меган Маркл - Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Меган Маркл

    Врачи находятся в полной боевой готовности

    По сообщению инсайдера, Меган и Гарри готовы сорваться в больницу в любой момент. В режиме повышенной боевой готовности находятся не только будущие родители, но и весь дворец, не говоря уже о врачах.

    Пользователи Сети выдвинули предположение, что герцогиня станет мамой уже в апреле следующего года, а не в мае.

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    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени
    Несколько «ложных схваток»: Меган Маркл может родить раньше времени

    Медики придут на помощь в любой момент, как только станет ясно, что малыш вот-вот появится на свет.

    «У герцогини уже было несколько ложных схваток. Они думали, что начались роды и уже были готовы ехать в больницу. Это было похоже на «американские горки», - цитирует источник сайт Ibtimes.

    Ранее сообщалось, что Меган должна родить в конце апреля или начале мая. Однако если информация о ложных схватках верна, то у нее могут случиться преждевременные роды.

     

    Меган Маркл родители
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