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    Жизнь

    Netflix обвиняют в педофилии из-за фильма про 11-летних танцовщиц

    • Розсилка
    Netflix обвиняют в педофилии из-за фильма про 11-летних танцовщиц

    Компанию заклеймили сексуализацией маленьких девочек

    Netflix всегда отличался своей любовью к эпатажу как в собственных проектах, так и в тех, которые сервис выкупает для показа. Так случилось и с французским фильмом «Милашки». Сама по себе история может показаться провокационной. 11-летняя девочка из традиционной мусульманской семьи африканских беженцев мечтает стать звездой танцпола и исполнять не совсем детские па, вроде тверка и прочего агрессивно сексуального контента.

    И если сама задумка способна вызвать споры, то подача картины самим Netflix возмутила даже тех, кто далек от традиционных ценностей. Достаточно хотя бы сравнить постеры — фестивальный, на французском языке, и от видеосервиса, для мирового проката.

    После выхода официального трейлера «Милашек», которые успели выиграть известный фестиваль независимого кино «Санденс», и сам Netflix сначала заклеймили сексуализацией маленьких девочек, а позже, по всем законам соцсетей, обвинили в причастности к педофильскому лобби и пропаганде детского порно. В итоге ребятам пришлось спешно извиняться и обещать, что постер и описание исправят.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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