Netflix опубликовал тизер фильма про младшую сестру Шерлока Холмса
Релиз картины ожидается в сентябре 2020 года
17 августа потоковый сервис Netfilx опубликовал в соцсетях тизер фильма «Энола Холмс» — того самого, про младшую сестру сыщика Шерлока Холмса, не менее пытливую и любящую загадки. Teleprogramma.pro уже писала, что главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а самого великого детектива — красавчик Генри Кавилл.
alone loshme reeebtpms wnettyrhitd pic.twitter.com/wslDtygxFn— Netflix (@netflix) August 17, 2020
Из короткого видео стало понятно, что героине придется швырять через плечо мужчин и разгадывать буквенные шифры. Сама студия использует таковые, объявляя дату релиза. Но зрителям не стоит гадать: заявлено, что картина выйдет на Netflix 23 сентября.
В основе сценария лежит одноименный любительский роман за авторством Нэнси Спрингер. По сюжету юная Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать свою пропавшую мать.
Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.
23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.