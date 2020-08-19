Netflix опубликовал тизер фильма про младшую сестру Шерлока Холмса



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Релиз картины ожидается в сентябре 2020 года

17 августа потоковый сервис Netfilx опубликовал в соцсетях тизер фильма «Энола Холмс» — того самого, про младшую сестру сыщика Шерлока Холмса, не менее пытливую и любящую загадки. Teleprogramma.pro уже писала, что главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а самого великого детектива — красавчик Генри Кавилл.

alone loshme reeebtpms wnettyrhitd ‍ pic.twitter.com/wslDtygxFn — Netflix (@netflix) August 17, 2020

Из короткого видео стало понятно, что героине придется швырять через плечо мужчин и разгадывать буквенные шифры. Сама студия использует таковые, объявляя дату релиза. Но зрителям не стоит гадать: заявлено, что картина выйдет на Netflix 23 сентября.

В основе сценария лежит одноименный любительский роман за авторством Нэнси Спрингер. По сюжету юная Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать свою пропавшую мать.

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