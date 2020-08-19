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    Шоу-биз

    Netflix опубликовал тизер фильма про младшую сестру Шерлока Холмса

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    Netflix опубликовал тизер фильма про младшую сестру Шерлока Холмса

    Релиз картины ожидается в сентябре 2020 года

    17 августа потоковый сервис Netfilx опубликовал в соцсетях тизер фильма «Энола Холмс» — того самого, про младшую сестру сыщика Шерлока Холмса, не менее пытливую и любящую загадки. Teleprogramma.pro уже писала, что главную роль в картине исполнила звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, а самого великого детектива — красавчик Генри Кавилл.

    Из короткого видео стало понятно, что героине придется швырять через плечо мужчин и разгадывать буквенные шифры. Сама студия использует таковые, объявляя дату релиза. Но зрителям не стоит гадать: заявлено, что картина выйдет на Netflix 23 сентября.

    В основе сценария лежит одноименный любительский роман за авторством Нэнси Спрингер. По сюжету юная Энола приезжает в Лондон, чтобы разыскать свою пропавшую мать.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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