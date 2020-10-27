В Новой Зеланди голые садовники снялись для благотворительного календаря (фото)



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Участники креативно спрятали половые органы за растениями и разнообразными инструментами

Новозеландский производитель защитных перчаток Lynn River устроил фотоконкурс для любителей работать в огороде без одежды. Об этом сообщает TVNZ.

Конкурс приурочен ко Дню голого садоводства, который в Новой Зеландии отметили в субботу, 24 октября. Победитель получит титул Национального голого садовода Lynn River. Организаторы надеются выпустить благотворительный календарь, составленный из лучших снимков.

Представитель Lynn River Софи Проссер (Sophie Prosser) утверждает, что участники прислали несколько отличных фотографий. Она отметила креативность, с которой они прячут половые органы за растениями и разнообразными инструментами, от садовых шлангов до воздуходувок.

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