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    Жизнь

    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой

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    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой

    Максимальная глубина, где были зафиксированы живые существа составляет более восьми километров

    Креативный кодер Нил Агерваль создал интерактивную графику, чтобы показать насколько глубоким является океан. Параллельно Авор знакомит с обитателями океана и показывает, на какой глубине их можно найти, пишет The Independent.

    Максимальная глубина, где были зафиксированы живые существа составляет более восьми километров (8,3).

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    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой
    Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой

    Кроме того, вы можете узнать интересные факты связанные с конкретными глубинами. Например, на графике обозначено глубину максимального погружения человека - она достигает 332 метров.

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    животные океан новости
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