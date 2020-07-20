Незримый океан: кто живет на глубине восьми километров под водой



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Максимальная глубина, где были зафиксированы живые существа составляет более восьми километров

Креативный кодер Нил Агерваль создал интерактивную графику, чтобы показать насколько глубоким является океан. Параллельно Авор знакомит с обитателями океана и показывает, на какой глубине их можно найти, пишет The Independent.

Максимальная глубина, где были зафиксированы живые существа составляет более восьми километров (8,3).

Кроме того, вы можете узнать интересные факты связанные с конкретными глубинами. Например, на графике обозначено глубину максимального погружения человека - она достигает 332 метров.