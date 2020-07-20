У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил Фото: @justintimberlake

Звезды поженились в 2012 году после пяти лет отношений

Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Об этом сообщает журнал Marie Claire.

Отмечается, что у пары родился сын. Комментариев от родителей пока не поступало.

Джастин и Джессика поженились в 2012 году после пяти лет отношений. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Джессика Бил снялась в таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой», «Гриффины», «Иллюзионист», «Вспомнить все».

Джастин Тимберлейк известен как исполнитель таких хитов, как Cry Me a River, Sexy Back и My Love. Является обладателем нескольких музыкальных премий «Грэмми». Также успешно освоил кинокарьеру, снявшись в таких кинокартинах, как «Социальная сеть», «Альфа Дог» и «Время».