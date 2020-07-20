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    Жизнь

    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок

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    Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил - У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил
    Фото: @justintimberlake

    Звезды поженились в 2012 году после пяти лет отношений

    Певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. Об этом сообщает журнал Marie Claire.

    Отмечается, что у пары родился сын. Комментариев от родителей пока не поступало.

    Джастин и Джессика поженились в 2012 году после пяти лет отношений. В апреле 2015 года у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

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    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок
    У Джастина Тимберлейка и Джессики Бил родился второй ребенок

    Джессика Бил снялась в таких фильмах, как «Техасская резня бензопилой», «Гриффины», «Иллюзионист», «Вспомнить все».

    Джастин Тимберлейк известен как исполнитель таких хитов, как Cry Me a River, Sexy Back и My Love. Является обладателем нескольких музыкальных премий «Грэмми». Также успешно освоил кинокарьеру, снявшись в таких кинокартинах, как «Социальная сеть», «Альфа Дог» и «Время».

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