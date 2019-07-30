Невеста Криштиану Роналду беременна? Новые фото породили слухи о беременности модели



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instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес беременна - в этом уверены наблюдательные фанаты красивой пары. Девушка привлекла внимание к своему животу, надев облегающее платье

Успешный футболист Криштиану Роналду может вскоре стать отцом в пятый раз. Об этом активно говорят фанаты звезды спорта. Дело в том, что у 25-летней испанской модели Джорджины Родригес заметно изменилась фигура.

Год назад молодая фотомодель и невеста футболиста впервые стала матерью. На свет появилась малышка Алана Мартина.

Учитывая, что у звезды спорта уже есть трое детей, рожденные от суррогатной матери, 25-летняя девушка моментально стала многодетной мамочкой.

Но ее это, видимо, совершенно не смущает. А потому неудивительно, если в ближайшее время она еще раз решится родить ребенка. Тем более что некоторые фанаты уверены, что Джорджина уже беременна.

Такой вывод они сделали, пристально рассмотрев новые фотографии пары.

instagram.com/lovefootgoal

Роналду и Родригес появились на церемонии вручения престижной премии Marca Legend - награда испанской газеты лучшим спортивным профессионалам в истории, одним из которых стал Криштиану.

Для выхода в свет Джорджина выбрала бежевое облегающее мини-платье. Образ она завершила нюдовыми туфлями и длинными серьгами. Все внимание фанатов привлек живот девушки. Многим показалось, что он заметно округлился.

Ведь действительно, живот невесты успешного футболиста не выглядит идеально плоским как ранее. Модель всегда могла похвастаться потрясающей фигурой – длинными стройными ногами, узкой талией, плоским животом и пышным бюстом.

В личном Instagram-аккаунте, на который подписаны более 12,3 млн. человек, девушка любит делиться фотоснимками, на которых почти всегда виден ее идеальный пресс. Еще в начале июня она публиковала снимки с роскошного отдыха, демонстрируя совершенно плоский живот.