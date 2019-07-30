Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда



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instagram.com/kendallandkylie/

Сестры Дженнер порадовали публику новым пикантным снимком

23-летняя Кендалл и 21-летняя Кайли снялись полуобнаженными для рекламной кампании собственного бренда одежды.

В официальном Instagram-аккаунте марки Kendall + Kylie появился черно-белый снимок молодых моделей из семейства Кардашьян. Кендалл позирует топлес, сидя в профиль к камере и склонив голову к сестре. На нее надеты белые скинни-брюки, которые подчеркивают длинные стройные ноги модели. Кендалл слегка прикрывает грудь рукой и меланхолично смотрит в камеру.

Кайли Дженнер в рваных светлых джинсах сидит рядом с сестрой в анфас и грустно смотрит в сторону, за пределы кадра. Она придерживает рукой соломенную шляпу с огромными полями, которая полностью закрывает верхнюю часть её тела. Волосы Кайли собраны в аккуратный пучок с легким намеком на небрежность, а уши украшают маленькие изящные серьги.

«Джинсы для любого настроения», — гласит призыв новой кампании бренда Kendall + Kylie под фото в Instagram.

Дебютная коллекция Kendall + Kylie для подростков появилась еще в 2012 году, а первая полноценная коллекция была создана при участии американского ритейлера PacSun. Через три года, в 2016 году, их уже самостоятельным и «взрослым» брендом заинтересовался Vogue, о чем тут же было сказано в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

В коллекции марки входят джинсы, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, сумки, купальники и другие аксессуары. Вещи от бренда Kendall + Kylie можно приобрести в онлайн-магазинах по всему миру.