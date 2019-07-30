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    Шоу-биз

    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда

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    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
    instagram.com/kendallandkylie/

    Сестры Дженнер порадовали публику новым пикантным снимком

    23-летняя Кендалл и 21-летняя Кайли снялись полуобнаженными для рекламной кампании собственного бренда одежды.

    В официальном Instagram-аккаунте марки Kendall + Kylie появился черно-белый снимок молодых моделей из семейства Кардашьян. Кендалл позирует топлес, сидя в профиль к камере и склонив голову к сестре. На нее надеты белые скинни-брюки, которые подчеркивают длинные стройные ноги модели. Кендалл слегка прикрывает грудь рукой и меланхолично смотрит в камеру.

    Кайли Дженнер в рваных светлых джинсах сидит рядом с сестрой в анфас и грустно смотрит в сторону, за пределы кадра. Она придерживает рукой соломенную шляпу с огромными полями, которая полностью закрывает верхнюю часть её тела. Волосы Кайли собраны в аккуратный пучок с легким намеком на небрежность, а уши украшают маленькие изящные серьги.

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    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
    Сестры Дженнер cнялись обнаженными для рекламы собственного бренда
    instagram.com/kendallandkylie/

    «Джинсы для любого настроения», — гласит призыв новой кампании бренда Kendall + Kylie под фото в Instagram.

    Дебютная коллекция Kendall + Kylie для подростков появилась еще в 2012 году, а первая полноценная коллекция была создана при участии американского ритейлера PacSun. Через три года, в 2016 году, их уже самостоятельным и «взрослым» брендом заинтересовался Vogue, о чем тут же было сказано в реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

    В коллекции марки входят джинсы, толстовки, куртки, туфли, кроссовки, сумки, купальники и другие аксессуары. Вещи от бренда Kendall + Kylie можно приобрести в онлайн-магазинах по всему миру. 

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