Ники Минаж выходит замуж за бывшего уголовника, отсидевшего за попытку изнасилования и



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Ники Минаж и Кеннет Петти

Мужчина провел семь лет за решеткой

Ники Минаж и ее бойфренд Кеннет Петти решились на большой шаг: по данным TMZ, пара получила свадебную лицензию в Лос-Анджелесе и готовится стать супругами. Неизвестно, когда состоится сама церемония, но документ действителен 90 дней: если влюбленные не передумают, осенью Ники впервые получит приставку «счастливая жена».

Ники и Кеннет начали встречаться в прошлом году, но знакомы еще с подросткового возраста. Их роман не мог начаться раньше по техническим причинам: в апреле 1995 года, когда Кеннету было 16, его осудили за попытку изнасилования и приговорили к четырем годам лишения свободы. На этом его проблемы с законом не закончились, и в апреле 2002 года он трижды выстрелил в живот мужчине, который успел перед смертью указать полиции на своего убийцу. За это преступление он провел за решеткой 7 лет. Зато теперь 40-летний Кеннет – жених одной из самых популярных рэперш планеты, снимается в ее клипах и, по словам Ники, делает ее счастливой.