Николай Тищенко устроил ревизию в Таиланде

Ведущий проекта «Ревизор с Тищенко» не забывает о своих обязанностях, даже отдыхая на курорте

Накануне съемок нового сезона проекта «Ревизор с Тищенко» известный украинский ресторатор решил набраться сил в жарком Таиланде. Зимует на курорте семья телеведущего в полном составе – с супругой Аллой и сыном Давидом, которому в феврале исполнится годик. Длительный отпуск в теплых краях – уже многолетняя традиция для



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Николай Тищенко

Ведущий проекта «Ревизор с Тищенко» не забывает о своих обязанностях, даже отдыхая на курорте

Накануне съемок нового сезона проекта «Ревизор с Тищенко» известный украинский ресторатор решил набраться сил в жарком Таиланде. Зимует на курорте семья телеведущего в полном составе – с супругой Аллой и сыном Давидом, которому в феврале исполнится годик. Длительный отпуск в теплых краях – уже многолетняя традиция для Николая. Именно это решение в свое время кардинально изменило его образ жизни.

«Впервые полетел зимовать в Таиланд 18 лет назад, и с тех пор очень полюбил это место, – рассказывает Николай. – В тот период я решил пересмотреть многие вещи в своей жизни. И устроил себе оригинальное испытание – провести три месяца в совершенно чужой стране. Отправился туда один. Эксперимент удался, и мне очень понравилось. С тех пор мой привычный график изменился. Летом, как правило, я много работаю. А зимой не менее двух месяцев отдыхаю в теплых краях, чтобы восстановиться и обрести равновесие».

Но даже на отдыхе Николай Тищенко не забывает о своей деятельности в рамках проекта. Помимо релакса на тропических пляжах и путешествий по райским островам ведущий нашел себе не менее интересное развлечение. Периодически он захаживает в местные рестораны, чтобы… устроить там импровизированные ревизии!

«В дорогих тайских заведениях всегда очень чисто, – поделился результатами «отпускных» проверок ведущий «Ревизор с Тищенко». – Полотенца для рук приятно пахнут, мыло и крема сделаны из натуральных компонентов. На кухнях – идеальная чистота, персонал совершенно не противился моему желанию зайти на нее. Особенно радуют продукты, за качество которых я лично всегда борюсь. Здесь везде свежая рыба, лобстеры, омары, крабы... Из минусов могу отметить отсутствие стикеров и пренебрежительное отношение к русскоговорящим гостям: тайский сервис в туристических ресторанах хромает из-за незнания языка».

Не забыл Николай Тищенко заглянуть и в самые демократичные заведения Таиланда. Вооружившись мобильным телефоном, ресторатор устроил обзор местного недорогого кафе. Если бы ревизия ведущего оказалась не экскурсионной, а проводилась в рамках проекта, вряд ли Николай продолжил улыбаться. Как ни крути, а контраст между вышеупомянутым кафе и самой обычной «забегаловкой» – разительный.

« Кафе, в которое я пришел, расположено у дороги, и вся дорожная пыль попадает на еду, − рассказывает Николай Тищенко, показывая на видео продающиеся морепродукты и заготовки для шашлыка. – Мясо и гриль не закрыты крышками, противень давно никто не мыл…. Но я делаю скидку на то, что сейчас конец рабочего дня. Как для кафе невысокого уровня, по тайским меркам тут считается чисто. В какую бы забегаловку ты ни зашел, персонал всегда рад своим гостям, и встречает их с искренней улыбкой. Единственное, о чем тут забывают – это спрашивать, какой остроты готовить блюдо. Потому я всегда заказываю «medium spice», а те, кто не любят пряности, просят подавать еду «little bit spice».

Любопытство телеведущего привело его и на кухню, где он не только лично убедился в свежести морепродуктов, но и научил местных поваров нескольким украинским словам.