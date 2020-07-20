Выбраны лучшие свадебные фотографии 2020 года, которые ошеломят вас



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Выбрали для вас лучшие фотографии 2020года, которые удивят вас, рассмешат и растрогают

Выбор фотографа на свадьбу — дело ответственное и рискованное, ведь этот день нельзя повторить еще раз и заново поймать самые важные мгновения в объектив камеры.

Fearless Awards — сайт, посвященный свадебной фотографии, на котором каждые два месяца проводится конкурс на самое лучшее и оригинальное wedding-фото. Из тысяч фотографий, присылаемых на конкурс, опытными судьями выбирается менее 3%. Название сайта не зря переводится, как «Бесстрашные фотографы», в список лучших кадров входят самые нестандартные работы мастеров, которые не боятся выйти за пределы заданных рамок. Именно эти фотографы снимают трогательные, смешные и необыкновенные моменты, которые делают свадебную церемонию непохожей на другие и навсегда остаются в памяти.

Выбрали для вас лучшие фотографии 2020года, которые удивят вас, рассмешат и растрогают. В каждом из этих кадров заключена целая история любви и жизни.