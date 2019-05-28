  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской

    • Розсилка
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи - Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

    Как сообщил источник при дворе, супруга принца Гарри никому не разрешает прикасаться к своему ребенку

    Как для любой молодой мамы, первые недели после родов для Меган Маркл выдались непростыми. В заботах о малыше Арчи жена принца Гарри забыла обо всем. Она не появляется на публике, уделяя первенцу все свое время без остатка.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской
    Няня сына Меган Маркл не выдержала и двух недель работы у герцогини Сассекской

    Герцогиня Сассекская так увлечена новым для нее миром материнства, что не подпускает к ребенку почти никого. Как рассказал источник в королевском окружении, супруги нанимали няню, чтобы она помогала Меган, но помощница не выдержала и двух недель работы в поместье Фрогмор-хаус. Маркл просто не разрешала ей прикасаться к малышу.

    «Меган привыкла все контролировать. Она просто не выносит оставлять с кем-то Арчи и игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее», – сообщил инсайдер.

     Читайте также: Самая молодая миллиардерша в мире призналась, что кормит годовалую дочь сушами
    Меган Маркл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ