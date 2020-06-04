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    Жизнь

    Обладательница самых длинных ногтей в мире скорбит об их потере (фото)

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    Американка Ли Редмонд - Обладательница самых длинных ногтей в мире скорбит об их потере (фото)
    Американка Ли Редмонд

    Женщина хранит все части ногтей как напоминание о былой славе

    Американка Ли Редмонд, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за ногтей общей длинной в 8,6 метров, рассказала об их потере. Об этом сообщает портал Mirror.

    По словам Редмонд, она лишилась ногтей во время автомобильной аварии. Рекордсменка сидела на пассажирском сиденье, когда машина врезалась в три других транспортных средства. «Первое, что я заметила — это ноготь. После чего я начала плакать», - поделилась она.

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    Обладательница самых длинных ногтей в мире скорбит об их потере (фото)
    Обладательница самых длинных ногтей в мире скорбит об их потере (фото)
    Обладательница самых длинных ногтей в мире скорбит об их потере (фото)

    Героиня материала собрала все части ногтей на месте происшествия в пластиковый пакет и теперь хранит их как напоминание о былой славе. «Мне пришлось принять этот факт, поскольку я ничего не могла изменить. Они стали частью моей личности, и я чувствовала, будто потеряла часть себя», - подчеркнула Редмонд.

    Отмечается, что американке до сих пор принадлежит рекорд самых длинных ногтей в мире, однако она не удерживает текущее достижение, которое принадлежит Аянне Уильямс (Ayanna Williams).

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