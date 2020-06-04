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    Шоу-биз

    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­

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    Британская модель и актриса Кара Делевинь - «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    Британская модель и актриса Кара Делевинь

    Звезда подиумов раскрыла свои сексуальные пристрастия

    Британская модель и актриса Кара Делевинь раскрыла журналу Variety свои сексуальные пристрастия. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

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    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­
    «Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­

     «Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — объяснила 27-летняя Делевинь. Артистка добавила, что в разные дни ощущает себя более мужественной или более женственной.

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