«Меня влечет личность». Кара Делевинь призналась, что она – пансексуалка ­­­­­­



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Британская модель и актриса Кара Делевинь

Звезда подиумов раскрыла свои сексуальные пристрастия

Британская модель и актриса Кара Делевинь раскрыла журналу Variety свои сексуальные пристрастия. Она заявила, что является пансексуалкой, то есть испытывает сексуальное или романтическое влечение к людям вне зависимости от их биологического пола и гендерной идентичности.

«Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — объяснила 27-летняя Делевинь. Артистка добавила, что в разные дни ощущает себя более мужественной или более женственной.