Обманным маневром добралась в клинику: стали известны подробности родов Меган Маркл



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Королевская служба охраны пошла на вынужденные меры, чтобы отвлечь внимание общественности

К появлению на свет наследника британского престола таблоиды проявляли ажиотажный интерес. Меган Маркл не хотела, чтобы ее везли в роддом в сопровождении толп фанатов и репортеров. Она также изъявила желание, чтобы в клинике, где она рожала, была спокойная обстановка. Герцогиню Сассекскую пугала мысль, что под ее окнами будут круглосуточно дежурить журналисты. Принцу Гарри удалось организовать все так, чтобы не беспокоить лишний раз супругу, сообщает Mirror.

Для этого пришлось пойти на небольшой обман. В Виндзорский замок, где сновали любопытствующие британцы, несколько раз приезжала скорая помощь. В то время как медики отвлекали фанатов, Меган беспрепятственно вывезли с территории на обычном автомобиле, который не привлек внимания.

Герцогиню доставили не в больницу Святой Марии, где лежали принцесса Диана и Кейт Миддлтон, а в частную клинику Portland Hospital.

Как только Меган Маркл почувствовала себя лучше, ее под присмотром медиков вернули во Фрогмор-хаус. Только после этого Букингемский дворец сообщил, что рано утром герцогиня родила сына весом 7 фунтов 3 унции (3260 граммов). В коротком сообщении говорилось, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. Позже счастливый принц Гарри сделал заявление, сказав, что находится на седьмом небе и очень горд своей женой.

Джерело: Cosmopolitan