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    Жизнь

    Обвинившие Вайнштейна женщины обогатятся на миллионы долларов

    • Розсилка
    Скандальный продюсер Харви Вайнштейн в оружении девушек - Обвинившие Вайнштейна женщины обогатятся на миллионы долларов
    Скандальный продюсер Харви Вайнштейн в оружении девушек

    Выплата должна быть одобрена судами по делам о банкротстве и окружными судами

    Женщины, обвинившие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и дискриминации на работе, получат суммарную компенсацию в размере 19 миллионов долларов. Об этом в Twitter сообщила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

    Кроме того, жертвы продюсера, которые были вынуждены подписать соглашения о конфиденциальности, будут освобождены от этого условия и смогут рассказать свою историю. «После всех преследований, угроз и дискриминации они наконец-то получают некоторое подобие справедливости», — сказала Джеймс.

    Выплата должна быть одобрена судами по делам о банкротстве и окружными судами.

    11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. В феврале жюри присяжных признало его виновным в изнасиловании третьей степени и склонении к сексу первой степени. Вайнштейн отказался признать свою вину. По его словам, все происходило по взаимному согласию. Защита Вайнштейна намерена обжаловать приговор, апелляция будет подана в июле.

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