«Она очень милая»: Дональд Трамп изменил отношение к Меган Маркл



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Скандальный президент появился в эфире британского шоу

72-летний президент США завершает свой официальный визит в Великобританию. Дональд Трамп рассказал о своем отношении к супруге принца Гарри и другим членам королевской семьи.

Свои признания американский лидер сделал на шоу «Доброе утро, Великобритания» (Good Morning Britain). Ведущий Пирс Морган быстро перешел от дежурных вопросах к тому, что сейчас больше всего волнует британскую публику – противостоянию Дональда Трампа и Меган Маркл.

Президент США заверил, что он нормально относится к бывшей соотечественнице. Он упомянул об инциденте из прошлого. Меган, еще будучи актрисой, во время избирательной кампании Трампа назвала его женоненавистником. «Она плохо ко мне относилась. И это нормально. Но для меня было не нормально относиться плохо к ней. Она делает отличную работу, надеюсь, ей нравится ее жизнь. Думаю, что она очень милая», — высказался Трамп.