Папа римский лайкнул откровенное фото модели. Ватикан начал расследование

Пользователи сети успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме

\Ватикан начал внутреннее расследование после того, как официальный аккаунт папы римского Франциска поставил лайк под откровенным фото бразильской модели. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Источники, близкие к пресс-службе Ватикана рассказали, что профиль в Instagram, где произошел инцидент, как и в других соцсетях, управляется группой сотрудников. Они также добавили, что начато расследование для «определения того, как именно был поставлен лайк».

13 ноября папа римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото. Пользователи сети и СМИ успели заметить, что понтифику понравилась фотография девушки в откровенной школьной форме.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.