62-летняя Мадонна задрала юбку, чтобы показать шрам после операции (фото)

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили слова поддержки

Американская певица Мадонна показала свежий шрам на фото в соцсетях и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 62-летняя исполнительница задрала юбку серого шелкового платья и продемонстрировала шрам на бедре, который остался после операции. «Мадам Икс выжившая», — подписала она пост, который набрал больше 160 тысяч лайков.

instagram.com/madonna/

Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили слова поддержки. «Как ты умудряешься выглядеть потрясающе после всего этого? Серьезно! Совершенство», «От всего сердца надеюсь, что у тебя все в порядке», «Богиня», «Как всегда боевая и сильная», «Люблю тебя», «Скорейшего выздоровления!» — высказывались они в комментариях.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.