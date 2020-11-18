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    Шоу-биз

    62-летняя Мадонна задрала юбку, чтобы показать шрам после операции (фото)

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    Поп-дива Мадонна - 62-летняя Мадонна задрала юбку, чтобы показать шрам после операции (фото)
    Поп-дива Мадонна
    instagram.com/madonna/

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили слова поддержки

    Американская певица Мадонна показала свежий шрам на фото в соцсетях и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 62-летняя исполнительница задрала юбку серого шелкового платья и продемонстрировала шрам на бедре, который остался после операции. «Мадам Икс выжившая», — подписала она пост, который набрал больше 160 тысяч лайков.

    screenshot_1_111
    instagram.com/madonna/

    Фанаты оценили внешний вид знаменитости и выразили слова поддержки. «Как ты умудряешься выглядеть потрясающе после всего этого? Серьезно! Совершенство», «От всего сердца надеюсь, что у тебя все в порядке», «Богиня», «Как всегда боевая и сильная», «Люблю тебя», «Скорейшего выздоровления!» — высказывались они в комментариях.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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