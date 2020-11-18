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    Шоу-биз

    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года

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    Американский актер Майкл Б. Джордан - Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Американский актер Майкл Б. Джордан
    instagram.com/michaelbjordan/

    Актер отметил, что секрет его уверенности — осознание невозможности угодить всем

    Американский актер Майкл Б. Джордан из «Черной Пантеры» назван самым сексуальным мужчиной 2020 года. Этот титул ему присудил журнал People.

    Актер отметил, что это «классное чувство». «Знаете, все шутят типа "Майк, это единственное, чего ты не получишь". Но теперь я стал частью хорошего клуба», — рассказал Майкл Б. Джордан.

    Звезда фильмов «Черная Пантера» и «Крид» отметил, что секрет его уверенности — осознание невозможности угодить всем. Актер рассказал, что в перерывах между съемками он играет в видеоигры, готовит и водит машину.

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    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    Актер из «Черной пантеры» получил титул самого сексуального мужчины 2020 года
    instagram.com/michaelbjordan/

    «Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным», — заключил Майкл Б. Джордан. По мнению, актера, даже имея самые благие намерения, люди все равно сталкиваются с противоречиями и негативом.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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