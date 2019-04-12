Папарацци засекли Джастина Тимберлейка и Джессику Бил на свидании



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Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Певцу не понравилось внимание со стороны фотографов

38-летний Джастин Тимберлейк сходил на свидание со своей супругой, 37-летней Джессикой Бил.

Звездная пара редко выходит в свет и старается избегать журналистов. Но в этот раз репортеры смогли сделать несколько кадров с певцом и актрисой.

Джастин и Джессика поужинали в ресторане Catch в Нью-Йорке. Тимберлейк выбрал для выхода джинсы, футболку и клетчатый пиджак. Бил тоже подобрала повседневный образ для свидания: черные брюки, белую футболку и жилет. Ярким акцентом стала оранжевая сумка актрисы.

Супруги вышли из заведения, держась за руки. Джастин был недоволен вниманием папарацци, а Джессика улыбалась и шутила.



