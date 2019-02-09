Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение



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Хейли и Джастин Бибер

Хейли также призналась, что ворует носки у мужа

На днях вышло первое совместное интервью Джастин и Хейли Бибер. В нем влюбленные рассказали о своих отношениях, музыке и воздержании до свадьбы.

Хейли ответила на 73 вопроса, правда, уже без Джастина. Из ролика мы узнали, как Бибер сделал предложение своей возлюбленной и какое платье будет у нее на свадьбе.

«Это случилось во время поездки на Багамы. Мы были вдвоем дома, так это и произошло», – сказала Хейли. А вот о выборе свадебного платья модель рассказал совсем немного. «Я не могу раскрыть все секреты, но оно будет не совсем белого цвета», – призналась звезда.

Также из интервью мы узнали, что Хейли просто обожает Shake Shuck, восхищается тем, как одевается ее муж, и ворует у него носки!

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