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    Шоу-биз

    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение

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    Хейли и Джастин Бибер - Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли и Джастин Бибер

    Хейли также призналась, что ворует носки у мужа

    На днях вышло первое совместное интервью Джастин и Хейли Бибер. В нем влюбленные рассказали о своих отношениях, музыке и воздержании до свадьбы.

    Хейли ответила на 73 вопроса, правда, уже без Джастина. Из ролика мы узнали, как Бибер сделал предложение своей возлюбленной и какое платье будет у нее на свадьбе.

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    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение
    Хейли Болдуин рассказала, как Джастин Бибер сделал ей предложение

    «Это случилось во время поездки на Багамы. Мы были вдвоем дома, так это и произошло», – сказала Хейли. А вот о выборе свадебного платья модель рассказал совсем немного. «Я не могу раскрыть все секреты, но оно будет не совсем белого цвета», – призналась звезда.

    Также из интервью мы узнали, что Хейли просто обожает Shake Shuck, восхищается тем, как одевается ее муж, и ворует у него носки!

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