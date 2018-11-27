Папарацци застукали Бритни Спирс на прогулке с сыновьями в грязной одежде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

В последние годы Бритни Спирс взялась за себя — певица привела себя в форму, стала часто выступать и снова хорошо зарабатывать, встретила новую любовь

Какого же было удивление поклонников, когда папарацци опубликовали ее новые фотографии.

Так, Бритни сфотографировали во время прогулки с сыновьями. Певица была одета в простую белую футболку и джинсы. Выглядела Спирс, мягко говоря, небрежно — одежда вся в пятнах, а прическа такая, будто знаменитость забыла о существовании расчески. Будем надеяться, что звездная мама с сыновьями только вышла из игровой комнаты и только поэтому так выглядела.

Фото: Legion-Media Напомним, в 2004 году Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна. 23-летняя певица по уши влюбилась в Кевина, который ради нее бросил свою девушку на восьмом месяце беременности. Уже через год сама Бритни впервые стала мамой — мальчика назвали Шоном. Затем появился второй ребенок — мальчик Джейден. Через два месяца после рождения которого певица подала на развод и пустилась во все тяжкие — Бритни употребляла наркотики, и суд лишил ее права опеки над детьми.

Джерело: graziamagazine.ru