Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)



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Душераздирающая история молодого человека стала вирусной

История 30-летнего Джихада ас-Сувейта вряд ли кого-то оставит равнодушным. Мужчина проживает в Палестине, где каждый день фиксируют около 10 тысяч заразившихся COVID-19. Месяц назад мать Джихада узнала, что больна коронавирусом. Когда состояние женщины ухудшилось, ее поместили в больницу, куда родственников не пускали из соображений безопасности.

Однако ее сын не захотел оставлять мать одну и начал каждый день забираться по водосточной трубе к окну ее палаты.

«Он проводил там большую часть своего дня, наблюдая за состоянием матери. Только когда она крепко засыпала, Джихад спускался и шел по своим делам». -рассказал один из врачей.

Душераздирающая история молодого человека стала вирусной в Twitter. Кадры сидящего на подоконнике парня разлетелись по соцсетям, затронув сердца миллионов людей.

К сожалению, в прошлый четверг женщина скончалась. Иллюстратор Мохамад Сафа отдал дань уважения Джихаду и его покойной матери.

Пользователи Сети до глубины души были тронуты историей палестинца:

«Эта история заставила меня прослезиться. Моей маме 87 лет, и последние несколько месяцев были для нас особенно тяжелыми», «Я помолюсь за парня и его семью. Примите мои глубочайшие соболезнования», «Мое сердце разбито, пусть она покоится с миром», Я до последнего надеялась, что все будет хорошо… Мы с тобой, Джихад»,- комментируют пользователи сети.

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