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    Жизнь

    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)

    • Розсилка
    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)

    Душераздирающая история молодого человека стала вирусной

    История 30-летнего Джихада ас-Сувейта вряд ли кого-то оставит равнодушным. Мужчина проживает в Палестине, где каждый день фиксируют около 10 тысяч заразившихся COVID-19. Месяц назад мать Джихада узнала, что больна коронавирусом. Когда состояние женщины ухудшилось, ее поместили в больницу, куда родственников не пускали из соображений безопасности.

    Однако ее сын не захотел оставлять мать одну и начал каждый день забираться по водосточной трубе к окну ее палаты.

    «Он проводил там большую часть своего дня, наблюдая за состоянием матери. Только когда она крепко засыпала, Джихад спускался и шел по своим делам». -рассказал один из врачей.

    Душераздирающая история молодого человека стала вирусной в Twitter. Кадры сидящего на подоконнике парня разлетелись по соцсетям, затронув сердца миллионов людей.

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    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)
    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)
    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)
    Парень, взбирающийся на окно больницы ради мамы, до слез растрогал соцсети (фото)

    К сожалению, в прошлый четверг женщина скончалась. Иллюстратор Мохамад Сафа отдал дань уважения Джихаду и его покойной матери.

    Пользователи Сети до глубины души были тронуты историей палестинца:

    «Эта история заставила меня прослезиться. Моей маме 87 лет, и последние несколько месяцев были для нас особенно тяжелыми», «Я помолюсь за парня и его семью. Примите мои глубочайшие соболезнования», «Мое сердце разбито, пусть она покоится с миром», Я до последнего надеялась, что все будет хорошо… Мы с тобой, Джихад»,- комментируют пользователи сети.

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    общество семья
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