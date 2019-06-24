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    Жизнь

    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год

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    Принц Гарри и Меган Маркл - Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Принц Гарри и Меган Маркл
    Legion-Media

    37-летняя герцогиня Сассекская уделяет огромное внимание своему внешнему виду

    Королевские биографы подсчитали сколько она потратила на аксессуары.

    Меган Маркл заслужила статус самой расточительной представительницы королевской семьи — супруга принца Гарри не отказывает себе ни в чем. Согласно источникам The Daily Mail монаршая особа потратила на аксессуары 600 тысяч фунтов стерлингов. В покупки Меган вошло 23 браслета, 26 колец и 35 пар серег.

    Одно из самых дорогих ее украшений — это аквамариновое кольцо, стоимость 75 тысяч фунтов стерлингов. В копилке у Меган также серьги Cartier с 19 маленькими бриллиантами за 60 тысяч фунтов стерлингов. Стоит отметить, что Меган любит не только дорогие ювелирные украшения, но и дизайнерские наряды. За прошлый год герцогиня потратила на свой гардероб  более 1 миллиона долларов.

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    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год
    Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год

    В свою очередь, у Кейт Миддлтон примерно 60 разных украшений, включая сапфировое кольцо принцессы Дианы, стоимость которого оценивается примерно в 300 тысяч фунтов стерлингов.

    На первую годовщину свадьбы и рождение сына принц Гарри подарил супруге «кольцо вечности» (eternity ring). Оно обошлось внуку королевы Елизаветы II в £4350. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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