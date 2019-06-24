Меган Маркл потратила на украшения 600 тысяч фунтов стерлингов за год



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Принц Гарри и Меган Маркл Legion-Media

37-летняя герцогиня Сассекская уделяет огромное внимание своему внешнему виду

Королевские биографы подсчитали сколько она потратила на аксессуары.

Меган Маркл заслужила статус самой расточительной представительницы королевской семьи — супруга принца Гарри не отказывает себе ни в чем. Согласно источникам The Daily Mail монаршая особа потратила на аксессуары 600 тысяч фунтов стерлингов. В покупки Меган вошло 23 браслета, 26 колец и 35 пар серег.

Одно из самых дорогих ее украшений — это аквамариновое кольцо, стоимость 75 тысяч фунтов стерлингов. В копилке у Меган также серьги Cartier с 19 маленькими бриллиантами за 60 тысяч фунтов стерлингов. Стоит отметить, что Меган любит не только дорогие ювелирные украшения, но и дизайнерские наряды. За прошлый год герцогиня потратила на свой гардероб более 1 миллиона долларов.

В свою очередь, у Кейт Миддлтон примерно 60 разных украшений, включая сапфировое кольцо принцессы Дианы, стоимость которого оценивается примерно в 300 тысяч фунтов стерлингов.

На первую годовщину свадьбы и рождение сына принц Гарри подарил супруге «кольцо вечности» (eternity ring). Оно обошлось внуку королевы Елизаветы II в £4350.

Джерело: graziamagazine.ru