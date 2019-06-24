Rammstein выпустили духи с нотками героина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная группа назвала новый аромат Kokain

Группа Rammstein, как и многие другие звезды, заинтересовалась парфюмерной темой и решила выпустить свой аромат – на радость фанатам. Он называется Kokain, будет продаваться на сайте сети аптек Rossmann и содержит, как сказано в пресс-релизе, «ноты чистого кокаина и героина»/

Музыкантам хотелось рассказать историю о том, как за кулисы после концерта пробралась фанатка группы и хорошо проводит время за выпивкой и разговорами. Реализовать идею "порочного и запретного" в духах поручили парфюмеру компании Symrise Александру Иллану.

Получилась нишевая композиция, в которой замешаны ноты бензина, кожи, горелого дерева, огня, пачулей и малины. Критики пишут, что запах получился по-хорошему необычным и совсем непохожим на те духи, которые обычно выпускают селебрити.

Цена аромата Kokain – от 20 до 25 евро.

Джерело: Buro 24/7