Пасажирка «Укрзалізниці» обурилася через брудну постіль: як відреагувала компанія

Юлія Відміцька
Українка розповіла про якість постільної білизни в «Укрзалізниці»
колаж: glavcom.ua

Українка зауважила, що вона не вперше отримує неякісну постіль в «Укрзалізниці»

Журналістка Інна Варениця поскаржилася на якість постільної білизни, яку видають пасажирам «Укрзалізниці». Українка показала, який вигляд має постіль та розповіла, що про це кажуть провідники. В «Укрзалізниці» прокоментували заяву українки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки у Facebook.

Українка поскаржилася на якість постільної білизни в «Укрзалізниці»

Інна Варениця розповіла, що ціна постільної білизни в «Укрзалізниці» подорожчала. Разом із цим жінка звернула увагу на чистоту постелі та показала наволочку, яку отримала в поїзді Львів – Київ.

Інна Варениця поскаржилася на якісь постільної білизни «Укрзалізниці»
фото: скриншот Inna Varenytsia/Facebook

Крім бруду на постелі, пасажирка відзначила те, що наволочка має неприємний запах. «Ціна постільної білизни виросла (95-180 грн), чого не скажеш про якість. На фото – наволочка, у флагманському потязі 92 Львів – Київ. Обидва наші набори такі, з двох зібрала трохи чистіший для дитини після операції. Фото не передає запах, смердить як застарілий піт», – йдеться в дописі.

За словами Інни Варениці, це не поодинокий випадок. 

Українка показала, як виглядає постіль в «Укрзалізниці»
фото: Inna Varenytsia/Facebook

Журналістка також розповіла, як на ситуацію з брудною білизною відреагував провідник. «Мені таке його привозять, а ви за нього заплатили 150 грн», – каже провідник у потязі на Миколаїв, і я співчуваю йому, бо він у цьому не винний, і ми з ним разом відкриваємо кілька комплектів та складаємо один більш-менш притомний», – написала пасажирка.

Реакція «Укрзалізниці»

На допис Інни Варениці відреагувала «Укрзалізниця». У коментарях компанія зазначила, що через великий обсяг постелі, певна частина після прання дійсно повертається до вагонів «не в ідеальному стані». Тож компанія не може вирішити подібні поодинокі випадки.

В «Укрзалізниці» прокоментували заяву українки
фото: скриншот Inna Varenytsia/Facebook

«Щодня пральні АТ «Укрзалізниця» пропускають через себе близько 50 тис. комплектів білизни. Це величезний обсяг, і більшість цієї білизни після рейсів повертається не в ідеальному стані. На жаль, дехто використовує її не за призначенням, витирають руки після їжі, жир, іноді навіть взуття, і такі забруднення інколи дуже складно повністю відіпрати навіть при професійній обробці. Через це, при такому потоці, іноді трапляється, що окремі комплекти виглядають неідеально. Це не норма й не те, що має бути, але повністю виключити такі випадки при такому масштабі просто неможливо», – пояснили в «Укрзалізниці».

У компанії перевізника також зауважили, що за потреби пасажир може отримати новий комплект білизни, який замінять безплатно. «Саме тому кожен поїзд завжди має запас чистої білизни. Якщо вам попався комплект, який викликає сумніви, просто зверніться до провідника і вам безплатно замінять білизну. Ми це розуміємо й нормально до цього ставимось, бо комфорт у дорозі має бути базовою річчю. Також будемо вдячні, якщо надасте копію квитка, щоб ми розібрались більш предметно при проведенні внутрішньої перевірки», – йдеться у відповіді перевізника.

Пасажирка «Укрзалізниці» обурилася через брудну постіль: як відреагувала компанія фото 1
фото: скриншот Inna Varenytsia/Facebook

На це повідомлення відреагувала Інна Варениця. Вона відправила «Укрзалізниці» свій квиток та зауважила, що випадки з брудною білизною не рідкість.

«Постіль явно «випрана» без порошку, бо навіть запаху його немає. А деякі простирадла взагалі непрані від слова зовсім були, зімʼяті і смердючі. Лише в одному потязі (275) постіль не смерділа, бо це був просто новий комплект. Але й порошком не пахло. Оскільки зі мною це трапилось у кількох потягах за тиждень, то це вже системно і вам варто щось змінювати», – резюмувала українка.

Також повідомлялося, у мережі розгорілася дискусія за участі «Укрзалізниці». Українка поскаржилася в соцмережі Treads на те, що за 40 хвилин до прибуття поїзда провідник попросив її віддати постіль, водночас пасажирка та її діти тоді ще спали. На допис жінки відреагувала «Укрзалізниця». 

