Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»

Ведучий заявив, що «Укрзалізниця» зняла із себе відповідальність за якість та ціни послуг у власних потягах

У потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. Такою ціною обурився український телеведучий Костянтин Грубич. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Костянтина Грубича.

Як розповів Костянтин Грубич, він їхав поїздом до Полтави, під час поїздки він вирішив попросити у буфеті виделку для їжі. Однак пластикова виделка в потязі коштувала 20 грн, що здивувало телеведучого.

«В «Інтерсіті» у буфеті попросив пластикову виделку. Далі у мене скаконув тиск: 20 гривень! – почув від буфетника. До такого повороту я був не готовий, бо знаю ціни на одноразовий посуд. Це навіть не вдвічі більше», – написав Грубич. До слова, пластикова ложка в кафе «Укрзалізниці» коштує 10 грн, а паперовий стакан 10-15 грн.

У потязі «Укрзалізниця» пластикова виделка коштує 20 грн фото: Костянтин Грубич/Facebook

Також телеведучий зауважив, що такі ціни встановлює компанія «Ray», яка виграла тендер на кетерінг у швидкісних електропоїздах. «Їжа несмачна, ціни не відповідають якості пропозиції. Вишенька на такому собі торті - одна виделка за 20 грн!!! Попросив підтверджувальні документи на таку ціну. Окремим папірцем без печатки було докладене «виправдання» відвертого грабунку. «Укрзалізниця» – це норм чи стрьом?» – запитався пасажир у залізниці.

Пластикова ложка в кафе «Укрзалізниці»коштує 10 грн, а паперовий стакан 10-15 грн фото: Костянтин Грубич/Facebook

На питання Костянтина Грубича «Укрзалізниця» відповіла у коментарях під його дописом. За словами «Укрзалізниці», вона не встановлює ціни та не продає відповідну продукцію.

«Повідомляємо, що послуги харчування та роботу буфетів у швидкісних поїздах забезпечує окрема компанія-партнер, яка здійснює господарську діяльність на підставі договору з АТ «Укрзалізниця». Відповідно до умов таких договорів, формування асортименту та встановлення роздрібних цін на продукцію й супутні товари (у тому числі одноразовий посуд) належить до зони відповідальності постачальника послуг», – відповіли в Укрзалізниці.

«Укрзалізниця» відповіла на питання Костянтина Грубича фото: Костянтин Грубич/Facebook

Також перевізник зазначив, що поділяє стурбованість Костянтина Грубича щодо співвідношення ціни та якості послуг. Тому «Укрзалізниця» передала звернення своєму партнеру, який відповідає за встановлення цінової політики відповідної продукції.

Костянтин Грубич подякував «Укрзалізниці» за реакцію на його звернення, але він зауважив, що таким чином перевізник зняв із себе відповідальність за якість послуг, які надає саме він.

««Укрзалізниця» дякую за відповідь. Сам цей факт - найкраще у цій історії. Суть відповіді - печальна, бо ви знімаєте з себе відповідальність за якість надання послуг. Тендер до 29 року? Жах! Їхня їжа - топ антиякості. Ваш тендер - явний приклад корупції!» – заявив Грубич.

