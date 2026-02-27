Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Костянтин Грубич звинуватив «Укрзалізницю» в корупції
фото: Костянтин Грубич/Facebook

Ведучий заявив, що «Укрзалізниця» зняла із себе відповідальність за якість та ціни послуг у власних потягах

У потязі «Інтерсіті» «Укрзалізниці» пластикова виделка коштує 20 грн. Такою ціною обурився український телеведучий Костянтин Грубич. «Укрзалізниця» відреагувала на допис ведучого та пояснила відповідний прайс харчування у залізниці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Костянтина Грубича.

Як розповів Костянтин Грубич, він їхав поїздом до Полтави, під час поїздки він вирішив попросити у буфеті виделку для їжі. Однак пластикова виделка в потязі коштувала 20 грн, що здивувало телеведучого.

«В «Інтерсіті» у буфеті попросив пластикову виделку. Далі у мене скаконув тиск: 20 гривень! – почув від буфетника. До такого повороту я був не готовий, бо знаю ціни на одноразовий посуд. Це навіть не вдвічі більше», – написав Грубич. До слова, пластикова ложка в кафе «Укрзалізниці» коштує 10 грн, а паперовий стакан 10-15 грн.

У потязі «Укрзалізниця» пластикова виделка коштує 20 грн
У потязі «Укрзалізниця» пластикова виделка коштує 20 грн
фото: Костянтин Грубич/Facebook

Також телеведучий зауважив, що такі ціни встановлює компанія «Ray», яка виграла тендер на кетерінг у швидкісних електропоїздах. «Їжа несмачна, ціни не відповідають якості пропозиції. Вишенька на такому собі торті - одна виделка за 20 грн!!! Попросив підтверджувальні документи на таку ціну. Окремим папірцем без печатки було докладене «виправдання» відвертого грабунку. «Укрзалізниця» – це норм чи стрьом?» – запитався пасажир у залізниці.

Пластикова ложка в кафе «Укрзалізниці»коштує 10 грн, а паперовий стакан 10-15 грн
Пластикова ложка в кафе «Укрзалізниці»коштує 10 грн, а паперовий стакан 10-15 грн
фото: Костянтин Грубич/Facebook

На питання Костянтина Грубича «Укрзалізниця» відповіла у коментарях під його дописом. За словами «Укрзалізниці», вона не встановлює ціни та не продає відповідну продукцію.

«Повідомляємо, що послуги харчування та роботу буфетів у швидкісних поїздах забезпечує окрема компанія-партнер, яка здійснює господарську діяльність на підставі договору з АТ «Укрзалізниця». Відповідно до умов таких договорів, формування асортименту та встановлення роздрібних цін на продукцію й супутні товари (у тому числі одноразовий посуд) належить до зони відповідальності постачальника послуг», – відповіли в Укрзалізниці.

«Укрзалізниця» відповіла на питання Костянтина Грубича
«Укрзалізниця» відповіла на питання Костянтина Грубича
фото: Костянтин Грубич/Facebook

Також перевізник зазначив, що поділяє стурбованість Костянтина Грубича щодо співвідношення ціни та якості послуг. Тому «Укрзалізниця» передала звернення своєму партнеру, який відповідає за встановлення цінової політики відповідної продукції.

Костянтин Грубич подякував «Укрзалізниці» за реакцію на його звернення, але він зауважив, що таким чином перевізник зняв із себе відповідальність за якість послуг, які надає саме він.

««Укрзалізниця» дякую за відповідь. Сам цей факт - найкраще у цій історії. Суть відповіді - печальна, бо ви знімаєте з себе відповідальність за якість надання послуг. Тендер до 29 року? Жах! Їхня їжа - топ антиякості. Ваш тендер - явний приклад корупції!» – заявив Грубич.

Нагадаємо, на Хмельниччині «Укрзалізниця» зробила позапланову зупинку на одній зі станцій на прохання жінки Ірини Власенко, якій потрібно було відвезти хвору доньку до Києва у лікарню «Охматдит».  Ірина Власенко опублікувала у соцмережі Threads звернення з проханням до компанії «Укрзалізниці».

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця ціни скандал Костя Грубич телеведучий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Журналістка Оксана Соколова розповіла про допомогу Укрзалізниці пасажирам у Холмі
«Українське диво». Журналістка розповіла, чим її здивувала «Укрзалізниця» в Польщі
30 сiчня, 12:42
У першій декаді лютого майже всі українські виробники хліба підвищать ціни приблизно на 5%
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
10 лютого, 04:37
«Укрзалізниця» запроваджує точкові зміни руху поїздів на Сумщині та Чернігівщині
«Укрзалізниця» запроваджує точкові зміни руху поїздів на Сумщині та Чернігівщині
11 лютого, 09:49
Залежно від обстановки
Рух потягів на півночі країни зазнає тимчасових змін: деталі від «Укрзалізниці»
13 лютого, 10:40
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
«Це – зневага». Легендарний футболіст розказав, як його принизив Приватбанк
27 сiчня, 17:40
Подібність до Джорджії Мелоні на фресці з зображенням ангела була замальована після того, як викликала політичні та церковні суперечки
У Римі на фресці зафарбовано обличчя янгола через схожість із Мелоні
5 лютого, 07:13
Правоохоронці провели кілька десятків обшуків за місцями зберігання, проживання та роботи фігурантів
На залізниці викрито схему розкрадання пального: працівники депо «Дарниця» зливали тонни дизеля
13 лютого, 15:07
Реакція Інфанітно на презент з України наразі невідома
Президент ФІФА отримав у подарунок понівечений після обстрілу Києва м'яч
13 лютого, 14:33
2026 рік може стати переломним для українського молочного сектору
Молочна галузь України на межі обвалу: чи стане продукт дефіцитом
Сьогодні, 05:43

Шоу-біз

Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
Телеведучий Грубич поскаржився на ціну пластикової виделки в «Інтерсіті»: реакція «Укрзалізниці»
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
Трамп відповів на критику актора Роберта Де Ніро, який хоче його «позбутися»
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі
Дружина письменника Мухарського пояснила, чому не хоче мати дітей та розпалила соцмережі
«Моральна потвора!» Автор легендарних хітів Повалій відреагував на її заяву про «взяття Києва»
«Моральна потвора!» Автор легендарних хітів Повалій відреагував на її заяву про «взяття Києва»
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
Помер легендарний диригент української філармонії Роман Кофман
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження
«Моя маленька курочка». Олена Кравець привітала найближчу людину з днем народження

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua