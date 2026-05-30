Помер найстаріший чоловік Європи: якими були секрети його довголіття

Іліє Чокан був найстарішим чоловіком Румунії

Мешканець Румунії Іліє Чокан, який був найстарішим чоловіком Європи, помер за день до свого 113-річчя. Перед тим як піти з життя, чоловік розкрив секрети свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Star.

Іліє Чокан народився 28 травня 1913 року в румунському селі Кременарі. У 12-річному віці Чокан став сиротою. Разом зі своїм старшим братом Аліроном піклувався про братів та сестер.

У 18 років рекордсмен одружився з Флоарею Обогеан, між ними була різниця у віці в сім років. Пара побралася 28 січня 1932 року. У шлюбі в подружжя народилося шестеро дітей: троє синів і троє доньок. Дружина довгожителя померла у 1992 році.

Іліє Чокан зі своєю дружиною Флоарею Обогеан фото: JamPress

Свого часу Іліє Чокана мобілізували до армії в Румунії. Довгожитель є ветераном Другої світової війни, був зв’язковим, кулеметником і піхотинцем. Після виходу на пенсію Чокан отримав звання майора.

У мирні роки румун працював у будівельній сфері. У 93 роки чоловік їздив на велосипеді, через що одного разу зламав ногу, однак успішно одужав. За життя Іліє Чокан зізнався, що секрет його довголіття полягає в тому, що він ніколи не палив та не вживав алкоголь.

Найстаріший чоловік Європи розкрив секрети свого довголіття фото: JamPress

Іліє Чокан був найстарішим жителем Європи та другим серед найстаріших чоловіків у світі. 25 листопада 2024 року, коли помер британець Джон Тіннісвуд, Чокана визнали найстарішим живим чоловіком Європи. А 16 січня 2025 року Іліє став рекордсменом Румунії за довголіттям після смерті Думітра Команеска, який прожив 111 років і 219 днів.

