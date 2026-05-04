Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
google social img telegram social img facebook social img
Пасажири мають право не пускати сусідів зверху на свої місця для сидіння
фото: Укрзалізниця

Сніданок у коридорі та «лекції» про правила: чому пасажирки нижніх полиць не пустили сусідок до столика

У потязі «Чоп – Київ» виник конфлікт через відмову пасажирок нижніх полиць надати доступ до столика та місць для сидіння колегам з верхніх ярусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Threads.

Деталі інциденту

Пасажирка розповіла, що разом із колегою поверталася із симпозіуму в Празі. Оскільки квитки купувалися в останній момент, жінкам дісталися лише верхні полиці. Сусідками по купе виявилися дві молоді дівчини.

Конфлікт загострився вранці, коли дівчата з нижніх полиць категорично відмовили колегам у проханні присісти знизу та скористатися столиком для сніданку.

За словами потерпілої, сусідки «прочитали лекцію» про правила проїзду та наполягали, щоб пасажирки верхніх місць тримали свій багаж виключно на своїх ярусах. У результаті жінки змушені були провести близько 2,5 годин, стоячи в коридорі вагона.

Позиція «Укрзалізниці»

Перевізник став на бік пасажирів, які придбали нижні місця. В «Укрзалізниці» наголосили, що нижні полиці закріплені за тими, хто їх офіційно забронював і оплатив.

Представники компанії зауважили, що різниця в рівні комфорту між ярусами є загальноприйнятою практикою для нічних поїздів, яка враховується пасажирами під час планування подорожі. Тим, кому необхідний гарантований доступ до нижніх місць, рекомендують купувати відповідні квитки заздалегідь.

Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика фото 1
скріншот з Treads

Нагадаємо, правила перевезення пасажирів в Україні чітко розмежовують права власників верхніх та нижніх місць. Згідно з нормативними актами, пасажир нижньої полиці має пріоритетне право користування рундуком (місцем для багажу під сидінням) та самою полицею протягом усієї подорожі. Водночас у травні 2026 року «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків, що має спростити процес перепланування поїздок у разі відсутності зручних місць.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» змінює правила повернення квитків з 2 травня. Це стосується проїзних документів на сполучення по Україні. 

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця конфлікт Threads

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пасажирів варто уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та планувати свій час із урахуванням змін у розкладі
Низка поїздів затримується через травмування людини у Броварах: перелік рейсів
6 квiтня, 09:50
За даними «Укрзалізниці», у 2026–2031 роках з експлуатації вибуде 67,8 тис. вагонів
Металурги закликали скасувати обмеження строку служби вагонів: наслідки будуть катастрофічними
14 квiтня, 10:29
Віктор Павлік після скандалу із керівництвом Палацу «Україна» оголосив про всеукраїнський тур
Відлуння суперскандалу: Віктор Павлік та його дружина вирішили «втерти носа» керівнику Палацу «Україна»
11 квiтня, 07:57
Журналіст показав фото вагона «Укрзалізниці», де народився хлопчик
У поїзді «Укрзалізниці» народився хлопчик: реакція українців на зворушливу історію
16 квiтня, 14:55
Унаслідок обстрілу пошкоджено рухомий склад, ремонтні цехи депо, елементи контактної мережі та енергоживлення, будівлю вокзалу
Харківщина: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру
20 квiтня, 10:19
Віталій Капранов розповів про свою участь у столичних книжкових фестивалях
Письменник Капранов поскаржився на організаторів «Книжкового Арсеналу»: подробиці скандалу
20 квiтня, 16:42
На місці працюють медики та правоохоронці
На Львівщині потяг «Київ – Ужгород» зійшов з рейок: загинув машиніст-ветеран
1 травня, 07:51
Дим піднімається за будівлею, у якій розміщується державне мовлення Ісламської Республіки Іран.Будівля стала об'єктом атак США та Ізраїлю 1 березня 2026 року
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
2 травня, 18:15
США намагаються поєднувати тиск на Кубу із можливістю діалогу
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
2 травня, 20:58

Життя

Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика
Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика
Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post
Маск готує угоду щодо купівлі унікального будинку? Деталі New York Post
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
Про Путіна та війну. Ліна Костенко випустила збірку поезій
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
У Північному морі звільнили горбатого кита: деталі рятувальної операції
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах
Українська біженка чесно розповіла про життя в Нідерландах

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua