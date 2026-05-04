Скандал у потязі. «Укрзалізниця» пояснила, чи зобов'язані пасажири нижніх полиць пускати інших до столика

Пасажири мають право не пускати сусідів зверху на свої місця для сидіння

Сніданок у коридорі та «лекції» про правила: чому пасажирки нижніх полиць не пустили сусідок до столика

У потязі «Чоп – Київ» виник конфлікт через відмову пасажирок нижніх полиць надати доступ до столика та місць для сидіння колегам з верхніх ярусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Threads.

Деталі інциденту

Пасажирка розповіла, що разом із колегою поверталася із симпозіуму в Празі. Оскільки квитки купувалися в останній момент, жінкам дісталися лише верхні полиці. Сусідками по купе виявилися дві молоді дівчини.

Конфлікт загострився вранці, коли дівчата з нижніх полиць категорично відмовили колегам у проханні присісти знизу та скористатися столиком для сніданку.

За словами потерпілої, сусідки «прочитали лекцію» про правила проїзду та наполягали, щоб пасажирки верхніх місць тримали свій багаж виключно на своїх ярусах. У результаті жінки змушені були провести близько 2,5 годин, стоячи в коридорі вагона.

Позиція «Укрзалізниці»

Перевізник став на бік пасажирів, які придбали нижні місця. В «Укрзалізниці» наголосили, що нижні полиці закріплені за тими, хто їх офіційно забронював і оплатив.

Представники компанії зауважили, що різниця в рівні комфорту між ярусами є загальноприйнятою практикою для нічних поїздів, яка враховується пасажирами під час планування подорожі. Тим, кому необхідний гарантований доступ до нижніх місць, рекомендують купувати відповідні квитки заздалегідь.

скріншот з Treads

Нагадаємо, правила перевезення пасажирів в Україні чітко розмежовують права власників верхніх та нижніх місць. Згідно з нормативними актами, пасажир нижньої полиці має пріоритетне право користування рундуком (місцем для багажу під сидінням) та самою полицею протягом усієї подорожі. Водночас у травні 2026 року «Укрзалізниця» запровадила нові правила повернення квитків, що має спростити процес перепланування поїздок у разі відсутності зручних місць.

