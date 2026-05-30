Стало відомо, з якою метою Анджеліна Джолі насправді приїжджала до Херсона

Джолі шукала місце, де ситуація максимально наближена до реальності життя біля лінії фронту

Американська акторка Анджеліна Джолі, яка в листопаді 2025 року приїздила в Україну, обрала для візиту місто Херсон не випадково. Про це розповів британський фотограф і гуманітарний діяч Джайлз Дулі, передає «Главком» із посиланням на NV.

«Я зустрівся з нею в Лондоні незадовго до її поїздки, і вона просила моєї поради щодо того, куди їй слід поїхати. Вона справжня гуманітарна діячка. Її чуйність і співчуття до людей… Завжди прагне зрозуміти, як живеться людям в умовах війни. Тому ми запропонували їй Херсон, адже саме там працюють наші карети «швидкої допомоги». Знав, що там ми зможемо надійно про неї подбати. І це було місце, де вона б дійсно зрозуміла, як живеться людям на передовій в Україні», – заявив він.

Як зазначив фотограф, Джолі «дуже любить» Україну. Він також висловив упевненість, що її візит вплинув на настрій українців, особливо мешканців Херсона:

«Отримав безліч повідомлень, зокрема від двох солдатів, яких я знаю роками і які перебувають на передовій, – вони розповідали, як сильно їх порадувало бачити її там, під антидроновою сіткою, коли вона дійсно розуміла, яка ситуація».

5 листопада стало відомо, що американська акторка, амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі відвідала Херсон. На фото, які поширюють у соцмережах, видно, що Анджеліна Джолі зустрілася з дітьми.

Згодом стало відомо, американська акторка та посолка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі не попереджала Україну про свій візит. Журналісти зазначають, що Джолі таємно пішки перейшла кордон з Україною. Окрім цього, один з українських чиновників підтвердив інцидент із ТЦК на одному із контрольно-пропускних пунктів, коли працівники військкомату затримали її охоронця.

Повідомлялося, що чоловік, якого називали охоронцем американської акторки та посолки доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліни Джолі, насправді був водієм у кортежі. Брат чоловіка розповів, що той не був охоронцем зірки, а лише їхав із нею в кортежі як волонтер.