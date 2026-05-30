Загиблу в моторошній ДТП блогерку поховали в закритій труні

Vikunciy загинула в автомобільній аварії, не доживши всього декілька днів до свого 27-річчя

У місті Самар на Дніпропетровщині 30 травня відбулася церемонія прощання з 26-річною блогеркою Vikunciy, яка загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Телеграф».

Дівчина не дожила до свого дня народження всього декілька днів – 11 червня їй мало виповнитися 27 років. Вікторію поховали у закритій труні. Рідні й близькі залишили біля могили безліч білих та…

Повне ім’я загиблої – Вікторія Дмитрівна Мирошніченко. Вона народилася 11 червня 1999 року та загинула 25 травня 2026 року, не доживши всього декілька днів до свого 27-річчя.

Прощання проходило у Самарському Свято-Миколаївському чоловічому монастирі.

Церемонія відзначалася особливою траурною атмосферою: труну обрали білу дерев’яну, але її не відкривали під час прощання. Очевидно, це було зумовлено тим, що Вікторія загинула у моторошній ДТП, після якої її автомобіль охопив вогонь.

Простір на місці прощання був оформлений у світлих тонах із великою кількістю білих та червоних троянд, квіткові композиції також розмістили біля місця поховання.

На цвинтарі зранку готували місце поховання та меморіальну зону з фотографіями й квітами. Очікувалося, що на прощання прийде багато людей.

Нагадаємо, українська блогерка Vikunciy, яка створювала розважальний контент у TikTok та Instagram майже для одного мільйона підписників, загинула в жахливій ДТП на трасі «Київ – Одеса».

Зазначимо, торік на Полтавщині трапилася ДТП на 209 кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади. Внаслідок чого загинула 39-річна пасажирка позашляховика Lexus. Загиблою є популярна українська блогерка Анна Жук, відома як Анет.