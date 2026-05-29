«Уламок пройшов крізь мозок». У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію підлітку

Юлія Відміцька
13-річний Родіон отримав поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона
Лікарі зізналися, що повірили в чудо після порятунку хлопця

У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію підлітку, який постраждав унаслідок російського обстрілу. Через складність стану пацієнта, лікарі не могли повірити, що їм вдасться врятувати дитину. Однак хлопчик отримав другий шанс на життя. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис керівника лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка.

Як розповіли медики, 13-річний Родіон отримав важке поранення внаслідок атаки російського FPV-дрона: «Уламок пролетів крізь увесь мозок». Хлопця доправили до лікарні у критичному стані, операція тривала всю ніч.

Медикам вдалося врятувати пацієнта, що змусило їх повірити у чудо. «Вона (операція, – «Главком») настільки була складна, що я не міг повірити, що можливе чудо. Зараз повірив. Дуже важка операція», – зазначив Сергій Риженко.

фото: Сергій Риженко/Facebook

Попри складність операція пройшла успішно, Родіон витримав втручання та вже повернувся додому. «Але він усе витримав, я дуже радий. Математична точність в операційній, віра в повернення до життя, де реаніматологи та нейрохірурги змусили повірити в Бога, бо він керував їхніми руками», – розповів головний лікар.

До слова, після операції хлопчик зізнався, що мріє повернутися додому та випити «Кока-коли».

«Дякую нейрохірургу Давіду Старіку, анестезіологу Євгенії Гриценко, медичним сестрам за їхню майстерність зціляти. Прощаємося зі сміхом, посмішками та сльозами», – додав лікар.

Нагадаємо, лікарі лікарні Святого Луки у Львові зуміли витягнути величезне скло, що застрягло за міліметри від аорти, врятувавши пацієнта від миттєвої смерті. Ця історія – про цікавість, професіоналізм медиків та справжнє везіння. 44-річний львів’янин Юрій Пиріг постраждав 24 березня під час атаки російських безпілотників на місто. Того ранку Юрій разом із 14-річною донькою залишився вдома, у квартирі на дев’ятому поверсі в Сихівському районі.

