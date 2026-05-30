Компанія Roshen почала випускати морозиво: ціни та перші відгуки

Компанія Roshen запустила у продаж власну лінійку морозива, яка миттєво спровокувала масштабний хайп у соцмережах та дефіцит у фірмових магазинах столиці. Своєю історією «полювання» на десерт та враженнями від дегустації поділився фуд-блогер під ніком Гурман Борис Браво у своєму новому відеоогляді. Про це повідомляє «Главком».

За словами блогера, придбати продукцію на початковому етапі продажів виявилося надскладним завданням. Аби протестувати весь асортимент, оглядачу довелося витратити два дні, спати по п’ять годин і о 6:00 ранку їхати до фірмового магазину при фабриці Roshen у Києві. Проте навіть там о 07:43 товар був повністю розпроданий. Знайти заповнений холодильник вдалося лише з четвертої спроби – під час відкриття локації біля станції метро «Олімпійська».

Ціни та асортимент

Нова лінійка представлена кількома ціновими категоріями та форматами, на пачках зображені котики, згенеровані штучним інтелектом.

Класичні стаканчики Milk Splash (ванільний та шоколадний) – 39,85 грн за 90 г. Виготовлені за ДСТУ 4733 (без рослинних жирів).

Морозиво на паличці у молочно-шоколадній глазурі – 48,50 грн за 70 г.

Преміум-серія на паличці (ексклюзивні смаки) – 59,00 грн.

Результати дегустації: від «ностальгії» до «цукрової бомби»

Дегустація виявила суттєву різницю між очікуваннями з TikTok та реальним смаком продуктів.

Бюджетний сегмент (cтаканчики)

Ванільний пломбір здивував блогера приємним жовтуватим кольором і густою текстурою з присмаком згущеного молока, розблокувавши спогади про культове регіональне морозиво «Панда» від торгової марки «Геркулес». Шоколадний варіант отримав ще вищу оцінку за насичений смак какао.

«Особисто мені цей пломбір смакує реально краще, аніж пломбір з інших морозів. Можливо тому, що він жирніший», – поділився враженнями Гурман Борис Браво.

Середній сегмент (на паличці)

Морозиво в глазурі на паличці підкорило блогера якістю шоколаду, який мав виражений карамельний смак та не кришився. Оглядач порівняв його смак із солодощами KitKat.

Топовий сегмент (ексклюзиви за 59 грн)

Ще один варіант на паличці «Кукурудзяні пластівці та печиво (Cookies)» виявився щедро обсипаний хрусткою начинкою. Блогер назвав його вкрай вдалим, солодким, але збалансованим десертом, який хочеться доїсти до кінця.

Найтрендовіший смак «Попкорн-Карамель». Саме за цим жовтим морозивом зараз найбільше полюють у мережі, проте для автора воно стало головним розчаруванням через надмірну приторність.

«Я ніколи не їв морозиво, де стільки солодкого соусу. Таке відчуття, ніби вони розтопили змішаний з карамеллю попкорн і залили все це вершками і суперприторним карамельним шоколадом. Це цукрова бомба, перед якою краще підготуватися... Я б ціле не з'їв», – підсумував блогер.

За підсумками огляду, найкращим співвідношенням якості та смаку автор огляду назвав класичне шоколадне морозиво на паличці. Також він порадив киянам не піддаватися штучному ажіотажу навколо карамельного попкорну і зачекати кілька тижнів, поки новинки масово з'являться на полицях усіх супермаркетів міста.

