Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Компанія Roshen почала випускати морозиво: ціни та перші відгуки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
За підсумками огляду, найкращим співвідношенням якості та смаку автор огляду назвав класичне шоколадне морозиво на паличці
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Нова лінійка представлена кількома ціновими категоріями та форматами

Компанія Roshen запустила у продаж власну лінійку морозива, яка миттєво спровокувала масштабний хайп у соцмережах та дефіцит у фірмових магазинах столиці. Своєю історією «полювання» на десерт та враженнями від дегустації поділився фуд-блогер під ніком Гурман Борис Браво у своєму новому відеоогляді. Про це повідомляє «Главком».

За словами блогера, придбати продукцію на початковому етапі продажів виявилося надскладним завданням. Аби протестувати весь асортимент, оглядачу довелося витратити два дні, спати по п’ять годин і о 6:00 ранку їхати до фірмового магазину при фабриці Roshen у Києві. Проте навіть там о 07:43 товар був повністю розпроданий. Знайти заповнений холодильник вдалося лише з четвертої спроби – під час відкриття локації біля станції метро «Олімпійська».

Компанія Roshen почала випускати морозиво: ціни та перші відгуки фото 1

Ціни та асортимент

Нова лінійка представлена кількома ціновими категоріями та форматами, на пачках зображені котики, згенеровані штучним інтелектом.

  • Класичні стаканчики Milk Splash (ванільний та шоколадний) – 39,85 грн за 90 г. Виготовлені за ДСТУ 4733 (без рослинних жирів).
  • Морозиво на паличці у молочно-шоколадній глазурі – 48,50 грн за 70 г.
  • Преміум-серія на паличці (ексклюзивні смаки) – 59,00 грн.

Результати дегустації: від «ностальгії» до «цукрової бомби»

Дегустація виявила суттєву різницю між очікуваннями з TikTok та реальним смаком продуктів.

Бюджетний сегмент (cтаканчики)

Ванільний пломбір здивував блогера приємним жовтуватим кольором і густою текстурою з присмаком згущеного молока, розблокувавши спогади про культове регіональне морозиво «Панда» від торгової марки «Геркулес». Шоколадний варіант отримав ще вищу оцінку за насичений смак какао.

«Особисто мені цей пломбір смакує реально краще, аніж пломбір з інших морозів. Можливо тому, що він жирніший», – поділився враженнями Гурман Борис Браво.

Середній сегмент (на паличці)

Морозиво в глазурі на паличці підкорило блогера якістю шоколаду, який мав виражений карамельний смак та не кришився. Оглядач порівняв його смак із солодощами KitKat.

Топовий сегмент (ексклюзиви за 59 грн)

Ще один варіант на паличці «Кукурудзяні пластівці та печиво (Cookies)» виявився щедро обсипаний хрусткою начинкою. Блогер назвав його вкрай вдалим, солодким, але збалансованим десертом, який хочеться доїсти до кінця.

Найтрендовіший смак «Попкорн-Карамель». Саме за цим жовтим морозивом зараз найбільше полюють у мережі, проте для автора воно стало головним розчаруванням через надмірну приторність.

«Я ніколи не їв морозиво, де стільки солодкого соусу. Таке відчуття, ніби вони розтопили змішаний з карамеллю попкорн і залили все це вершками і суперприторним карамельним шоколадом. Це цукрова бомба, перед якою краще підготуватися... Я б ціле не з'їв», – підсумував блогер.

За підсумками огляду, найкращим співвідношенням якості та смаку автор огляду назвав класичне шоколадне морозиво на паличці. Також він порадив киянам не піддаватися штучному ажіотажу навколо карамельного попкорну і зачекати кілька тижнів, поки новинки масово з'являться на полицях усіх супермаркетів міста.

Раніше Петро Порошенко пояснив, яку вигоду має від Roshen. Політик опублікував фото, на якому він позує із ледь помітною посмішкою, тримаючи в руці дві пачки морозива – Milky Splash та Lacmi.

Також навколо відомої кондитерської мережі Roshen напередодні Великодніх свят розгорівся скандал. Приводом став допис киянки Олени Пащенко, яку шокувала ціна на шоколадні цукерки у формі яєць – майже 1,2 тис. грн за кілограм. 

Читайте також:

Теги: Петро Порошенко метро скандал TikTok блогер какао

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метро після оновлення тарифу може втратити найбільш платоспроможних пасажирів
Нові тарифи на транспорт у Києві. Експерт попередив про несподівані наслідки
27 травня, 10:03
У Києві влада хоче різко підняти вартість проїзду громадським транспортом до 30 грн
Метро за 30 грн. Звідки взявся новий тариф і що ховається за цією цифрою? столиця
26 травня, 14:21
Олексій Арестович перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
TikTok заблокував канал Арестовича на території України
25 травня, 18:04
Ольга Токарчук розповіла, як використувує ШІ під час створення своїх творів
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
22 травня, 09:10
Одеський обласний академічний драматичний театр
Розстріляне відродження 2.0? Що коїться в окремо взятому Одеському театрі
17 травня, 20:41
Ізраїльтяни не перший рік дозволяють собі уїдливі коментарі в бік інших учасників
Ізраїль покепкував над представницями Хорватії на Євробаченні: якою була відповідь Lelek
14 травня, 14:16
У Новосибірську росіян із 9 травня привітав… орангутанг
Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
9 травня, 01:58
Учителька Ольга Страхова втрапила у скандал
Скандал у львівській школі. Звільнено вчительку, яка назвала учня «тупим»
7 травня, 20:20
Лілія Сандулеса наголосила, що почувається абсолютно щасливою у нових стосунках
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб
4 травня, 14:29

Життя

Компанія Roshen почала випускати морозиво: ціни та перші відгуки
Компанія Roshen почала випускати морозиво: ціни та перші відгуки
Помер найстаріший чоловік Європи: якими були секрети його довголіття
Помер найстаріший чоловік Європи: якими були секрети його довголіття
«Уламок пройшов крізь мозок». У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію підлітку
«Уламок пройшов крізь мозок». У Дніпрі лікарі провели унікальну операцію підлітку
13-річна вінничанка встановила рекорд України з англійської мови
13-річна вінничанка встановила рекорд України з англійської мови
Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
Зеленська розповіла, які книги купила на «Книжковому Арсеналі»
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua