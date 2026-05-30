Українка, що мешкає у США, розповіла, чому американці бояться викликати «швидку»

У США медицина – це послуга, а не право, і чимало людей мають обмежений доступ до цих послуг через їх вартість

Медична система Сполучених Штатів Америки залишається однією з найбільш контрастних та обговорюваних тем у світі. Поєднуючи в собі надсучасні технології та інноваційні методи лікування, вона водночас є джерелом постійного фінансового страху як для емігрантів, так і для самих американців. Як інформує «Главком», про реалії, парадокси та захмарні рахунки за лікування за океаном розповіла блогерка Христина, яка вже майже вісім років проживає в США.

За словами Христини, Сполучені Штати витрачають на охорону здоров'я астрономічні суми, які щороку сягають близько $5,3 трильйона, що становить майже 18% усього валового внутрішнього продукту країни. Проте колосальне фінансування не гарантує автоматичного процвітання нації, адже за показниками тривалості життя США помітно поступаються більшості високорозвинених європейських держав. Головна причина цього криється в самій філософії системи, де охорона здоров'я функціонує як приватний комерційний ринок.

«Справа в тому, що в США медицина – це послуга, а не право. І чимало людей мають обмежений доступ до цих послуг через їх вартість. Тут немає державного регулювання цін на медичні послуги та ліки. Натомість є тисячі приватних страхових компаній, госпіталів та фармацевтичних гігантів, де кожен намагається заробити якомога більше на кожному вашому чиху. По суті, це бізнес на здоров'ї людей», – наголошує Христина.

Історично така модель почала формуватися ще на початку XX століття, а остаточно закріпилася під час Другої світової війни, коли через заморожування зарплат американські підприємства почали приваблювати робітників безкоштовними медичними страховками, назавжди прив'язавши медицину до робочого місця. Наразі понад половина населення країни застрахована саме через роботодавців. Водночас існує державна підтримка – програми Medicare для літніх людей та Medicaid для малозабезпечених верств суспільства й безхатьків. Проте для представників середнього класу, які не підпадають під ці пільги, відсутність полісу або серйозна хвороба можуть обернутися фінансовим крахом. Медичні рахунки є головною причиною сотень тисяч банкрутств в Америці.

Блогерка зазначає, що поїздка на «швидкій допомозі» з простим уколом може легко коштувати пацієнту $5 тисяч, ведення вагітності та пологи обходяться у понад $90 тисяч, а серйозна хірургічна операція на хребті в престижній клініці Стенфорда разом із кількаденним перебуванням у палаті вартуватиме понад мільйон доларів. Навіть володарі дорогих приватних страхових планів змушені сплачувати фіксовані суми за кожен візит до лікаря та самостійно покривати щорічну франшизу (deductible), яка подекуди сягає $7,5 тисяч, перш ніж компанія почне виконувати свої зобов'язання.

Відсутність жорсткого контролю цін породжує і серйозні зловживання в системі, коли шпиталі приписують пацієнтам неотримані послуги, а лікарі вдаються до масштабних фінансових махінацій. Яскравим прикладом цього стала нещодавня гучна справа в Лос-Анджелесі, де 45-річну лікарку з Глінделла Віолету Мейлян викрили на подачі фальшивих позовів до страхових компаній на суму понад $45 мільйонів доларів за нібито проведені ін'єкції ботоксу. Шахрайку видав той факт, що вона отримала з бюджету за ці процедури більше коштів, ніж будь-який інший медик у США, причому гроші списувалися навіть у дні, коли клініка була зачинена, а сама лікарка відпочивала на Гаваях.

Попри очевидну жорстокість та комерціалізацію, американська медицина має й незаперечні переваги, які роблять її передовою у світі. Сполучені Штати демонструють один із найвищих рівнів виживання при онкологічних захворюваннях, володіють найкращим у світі медичним обладнанням, роботизованими хірургічними системами та є головним майданчиком для розробки новітніх ліків і генної терапії. Крім того, шлях до отримання ліцензії лікаря в США є надзвичайно складним, що гарантує високу кваліфікацію персоналу, яка відповідно мотивується й гідними заробітними платами – середня щомісячна зарплата хірурга становить близько $17,5 тисяч, а медичної сестри – понад $6,5 тисяч.

Американська охорона здоров'я є дзеркальним відображенням чистого капіталізму, наголошує Христина. Вона забезпечує феноменальну якість порятунку життів для тих, хто має фінансові можливості чи хороші корпоративні бенефіти, проте вимагає від кожного чіткого знання місцевих правил гри. Саме тому, вирушаючи до США, критично важливо бути здоровим і в жодному разі не нехтувати оформленням медичної страховки.

Українка, що мешкає у США, розповіла, чому американці бояться викликати «швидку»
