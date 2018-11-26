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    Жизнь

    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью

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    Пэрис Хилтон и Крис Зилка - Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон и Крис Зилка

    Неделю назад Пэрис Хилтон отменила свадьбу с Крисом Зилкой, которая изначально вообще должна была состояться еще в середине ноября

    Внезапный разрыв помолвки вызвал удивление поклонников и обсуждения в сети. В минувшую субботу светская львица появилась на шоу Today on Saturday и объяснила, что причиной расставания с возлюбленным стала банальная нехватка времени.

    Первоначально именно занятость Пэрис Хилтон своим бизнесом привела к переносу свадьбы в августе. Звезда разработала новый парфюм и отправилась с ним в рекламное турне по миру. По-видимому, любовь не выдержала такого испытания, и влюбленные решили расстаться. Вот что 37-летняя наследница империи Hilton объяснила в недавнем интервью: « Я очень занята. Буквально каждый день я провожу в разных странах, поэтому у меня нет времени на создание семьи, но, в конечном итоге, я хотела бы ее создать».

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    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью
    Пэрис Хилтон призналась, что у нее нет времени на семью

    В программе Today on Saturday Пэрис Хилтон также высказалась об идее материнства. По ее словам, она надеется стать мамой в будущем и завести несколько детей. «Мне бы это понравилось», – призналась звезда. Она уже не в первый раз задумывается о детях: в интервью изданию People в апреле этого года Пэрис заявила, что хочет иметь как минимум двоих наследников. «Мне нравилось расти в большой семье с двумя братьями и сестрой, поэтому я хочу того же для своих детей».

    Джерело: popcornnews

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