Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов



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Даша Астафьева

Звезда украинского шоу-бизнеса в очередной раз оголилась

Украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева поделилась новыми фото, сделанными для рекламы витаминов.

В своем Instagram звезда выложила кадры топлес и в роскошном розово-белом платье. Автором фотосессии стала Соня Плакидюк.

Недавно Даша Астафьева хвасталась своей съемкой для модного глянца и призналась, что не всегда чувствовала себя привлекательной.

«Я не всегда была красивой — мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция по отношению к своей стране, своей семье, своему творчеству. Я всегда чувствую, когда комплименты адресованы исключительно красоте, а когда тому, что я сделала сама. Каждая девушка должна научиться понимать, что именно в ней хвалят и чем восхищаются», - рассказала Даша в интервью elle.ua.