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    Шоу-биз

    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов

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    Даша Астафьева - Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Даша Астафьева

    Звезда украинского шоу-бизнеса в очередной раз оголилась

    Украинская певица и эротическая модель Даша Астафьева поделилась новыми фото, сделанными для рекламы витаминов.

    В своем Instagram звезда выложила кадры топлес и в роскошном розово-белом платье. Автором фотосессии стала Соня Плакидюк.

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    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов
    Астафьева снялась топлес ради рекламы витаминов

    Недавно Даша Астафьева хвасталась своей съемкой для модного глянца и призналась, что не всегда чувствовала себя привлекательной.

    «Я не всегда была красивой — мне пришлось бороться за красоту, причем я не имею в виду какие-то стандарты. Побороться в моем понимании – это доказать людям, что я не пустышка, что у меня есть позиция по отношению к своей стране, своей семье, своему творчеству. Я всегда чувствую, когда комплименты адресованы исключительно красоте, а когда тому, что я сделала сама. Каждая девушка должна научиться понимать, что именно в ней хвалят и чем восхищаются», - рассказала Даша в интервью elle.ua.

     

    знаменитости Соня Плакидюк модель самые сексуальные певица шоу-бизнес
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