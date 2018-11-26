Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
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Белла Хадид и The Weeknd
Супермодель поделилась редкими снимками с любимым мужчиной в соцсети
В субботу Белла Хадид поддержала любимого на концерте в Дубае и даже поделилась фотографиями в соцсети. А вечером, супермодель вместе с The Weeknd отправилась в пустыню.
Влюбленные катались на квадроциклах и верблюдах, знакомились с бедуинами, а еще вместе смеялись над другом, который катался по песчаной дюне на сноуборде. Фотографиями с отдыха Белла поделилась на свjей странице в Instagram.
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