Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Белла Хадид и The Weeknd

Супермодель поделилась редкими снимками с любимым мужчиной в соцсети

В субботу Белла Хадид поддержала любимого на концерте в Дубае и даже поделилась фотографиями в соцсети. А вечером, супермодель вместе с The Weeknd отправилась в пустыню.

Влюбленные катались на квадроциклах и верблюдах, знакомились с бедуинами, а еще вместе смеялись над другом, который катался по песчаной дюне на сноуборде. Фотографиями с отдыха Белла поделилась на свjей странице в Instagram.

Читайте также: Нардеп рассматривал порно в телефоне в день голосования за бюджет в Раде (видео)