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    Жизнь

    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне

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    Белла Хадид и The Weeknd - Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd

    Супермодель поделилась редкими снимками с любимым мужчиной в соцсети

    В субботу Белла Хадид поддержала любимого на концерте в Дубае и даже поделилась фотографиями в соцсети. А вечером, супермодель вместе с The Weeknd отправилась в пустыню.

    Влюбленные катались на квадроциклах и верблюдах, знакомились с бедуинами, а еще вместе смеялись над другом, который катался по песчаной дюне на сноуборде. Фотографиями с отдыха Белла поделилась  на свjей странице в Instagram.

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    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне
    Белла Хадид и The Weeknd провели день в пустыне

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