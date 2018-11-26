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    Здоровье

    Антиоксидант, который замедляет старение: Супрун рассказала о полезности какао

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    Антиоксидант, который замедляет старение: Супрун рассказала о полезности какао

    И.о. министра советует выбирать качественное какао

    Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун рассказала украинцам о полезных свойствах какао. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    Уляна Супрун сообщила, что в какао содержится большое количество белков, калия, цинка, а также железо, магний, фосфор и много других питательных веществ:

    Предотвращает болезни сердца и сосудов

    Какао обладает способностью уменьшать воспаление, нормализовать уровень холестерина и сахара в крови. Такие эффекты потенциально уменьшают риск появления сердечно-сосудистых болезней и инсульта

    Какао обладает действием антиоксиданта

    То есть содержит соединения, способные улавливать и тушить свободные радикалы. В какао это полифенолы. Обладая этим свойством напиток также в определенной степени может защищать сердечно-сосудистую систему.

    Улучшать когнитивные навыки

    Полифенолы, содержащий какао, могут снизить риск развития нейродегенеративных процессов. Благодаря увеличению эластичности сосудов, в частности улучшается кровоток и кровоснабжение мозга

    Не провоцирует появление акне, несмотря на распространенное мнение

    Напротив, антиоксиданты какао эффективно защищают кожу от чрезмерного ультрафиолета и предотвращают старение, если регулярно есть какао или добавлять его в маски для лица.

    «Выбирайте качественное какао, в котором нет сухого молока, сахара и других примесей. Какао можно употреблять не только как напиток. Его можно добавлять в каши, пудинги, домашние конфеты и энергетические батончики. Европейская Организация по пищевой безопасности советует есть ежедневно по крайней мере 2,5 грамма какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада», - отметила и. о. министра.

     

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