Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини



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Ребекка и Джейми Варди

Ребекка плавала в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру

Супруга футболиста сборной Англии, участника Чемпионата мира, Джейми Варди, Ребекка Варди отправилась на отдых в Португалию. Именно в тот момент, когда жена игрока футбольного клуба «Лестера» решила искупаться в басейне, за дело принялся папарацци и зафиксировал всю красоту женского тела.

Напомним, Варди познакомился со своей будущей супругой Ребеккой в 2014 году на своем дне рождении. Девушка принимала участие в организации вечеринки, посвящённой 27-у дню рождения форварда, на которой он и заприметил британку. Ребекка не понравилась матери и отчиму Джейми. Они до сих пор считают, что ему не нужно было жениться на ней.

Ребекка и Джейми воспитывают четырех детей. Регулярно делится в сети фото с семьей и своими тренировками в спортзале.

Напомним, что Джейми Варди – один из творцов чуда, которое сотворила маленькая команда «Лестер». В сезоне 2015/2016 «лисицы» сенсационно победили в английской Премьер Лиге.