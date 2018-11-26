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    Шоу-биз

    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини

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    Ребекка и Джейми Варди - Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Ребекка и Джейми Варди

    Ребекка плавала в бассейне, демонстрируя роскошную фигуру

    Супруга футболиста сборной Англии, участника Чемпионата мира, Джейми Варди, Ребекка Варди отправилась на отдых в Португалию. Именно в тот момент, когда жена игрока футбольного клуба «Лестера» решила искупаться в басейне, за дело принялся папарацци и зафиксировал всю красоту женского тела.

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    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини
    Жена легендарного английского футболиста похвасталась пышными формами в бикини

    Напомним, Варди познакомился со своей будущей супругой Ребеккой в 2014 году на своем дне рождении. Девушка принимала участие в организации вечеринки, посвящённой 27-у дню рождения форварда, на которой он и заприметил британку. Ребекка не понравилась матери и отчиму Джейми. Они до сих пор считают, что ему не нужно было жениться на ней.

    Ребекка и Джейми воспитывают четырех детей. Регулярно делится в сети фото с семьей и своими тренировками в спортзале.

    Напомним, что Джейми Варди – один из творцов чуда, которое сотворила маленькая команда «Лестер». В сезоне 2015/2016 «лисицы» сенсационно победили в английской Премьер Лиге.

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