Пять лучших фильмов Бернардо Бертолуччи



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Бернардо Бертолуччи Фото: Tiziana Fabi / AFP / Scanpix / LETA

Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я»

Режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни, сообщили сегодня итальянские газеты La Repubblica и Il Fatto Quotidiano.

Бернардо Бертолуччи неоднократно становился лауреатом премии «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля.

Скотч » вспоминает самые любимые фильмы итальянского режиссера.





«Конформист» (Il Conformista)

Кадр из фильма

Снятый по одноименному роману Альберто Моравиа (1951). Бертолуччи определил «Конформист» как «память о моей памяти».В фильме режиссер обратился к периоду, непосредственно предшествовавшему его рождению. Для восстановления этой эпохи Бертолуччи приходилось опираться на опосредованные свидетельства, сохраненные культурой тридцатых.

Как следует из 100-процентного рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, фильм получил наивысшую оценку профессиональных кинокритиков.

Усложненность структуры повествования и новаторская кинематография «Конформиста» оказали значимое влияние на развитие мирового кинематографа, открыв путь к созданию психологических драм нового поколения, таких как «Крестный отец» (1972) и «Апокалипсис сегодня» (1979).

«Последнее танго в Париже» (Ultimo Tango a Parigi)

Кадр из фильма

В основу классического эротического фильма Бертолуччи лягли сексуальные фантазии самого Бертолуччи. На его идеи в этом фильме также оказали влияние картины Фрэнсиса Бэкона.

Изначально Бертолуччи планировал снимать в главных ролях Доминик Санда и Жана-Луи Трентиньяна, но последний отказался, а когда на роль согласился Марлон Брандо, оказалось, что Санда беременна, и ей нашли замену в лице Марии Шнайдер.

Самым публично обсуждаемым эпизодом стала крайне откровенная «сцена с маслом», в которой герой использует сливочное масло в качестве лубриканта. В интервью The Guardian режиссер признался, что актрису решили не предупреждать о масле, чтобы добиться от нее настоящей реакции.

Фильм получил две номинации на премию «Оскар»: за режиссуру Бертолуччи и актерскую работу Брандо.

«Последний император» (The Last Emperor)

Кадр из фильма

Историко-биографический художественный фильм, основанный на биографии Пу И, последнего императора Китая. В главной роли снялся Джон Лоун. Одним из консультантов фильма выступил Пу Цзе, брат последнего императора и один из персонажей картины. Арт-директором стал Фердинандо Скарфьотти.

Сюжет фильма разделён на две биографические линии — описание жизни бывшего императора Китая и Маньчжоу-Го и заключенного № 981 китайской тюрьмы, вспоминающего кадры своей жизни, начиная с детства и заканчивая взятием в плен советскими войсками в 1945 году.

«Двадцатый век» (Novecento,«1900»)

Кадр из фильма

Эпический 5,5-часовой кинофильм Бернардо Бертолуччи.

Главные герои фильма — Альфредо (Роберт Де Ниро) и Ольмо (Жерар Депардье) — два человека, родившихся в Италии в одно время, в одном регионе, но в совершенно разных семьях (помещичьей и батрачьей). В эпическом, более чем пятичасовом фильме показаны их жизненные пути на фоне исторических событий и изменения общественных настроений Италии в первой половине XX века.

Фильм был неоднозначно воспринят мировой кинопрессой: на интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 47%. После премьеры наделал не меньше шума, нежели предшествующий ему «Последнее танго в Париже», по причине провокационных сцен секса.

«Мечтатели» (англ. The Dreamers)

Кадр из фильма

Камерная эротическая драма Бернардо Бертолуччи по сценарию Гилберта Адэра, созданному на основе трех его книг, включая одноименный роман. В центре сюжета — наполненная кинематографическими аллюзиями история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне студенческих волнений 1968 года. Главные роли исполнили Майкл Питт, Ева Грин (дебютное появление на киноэкране) и Луи Гаррель.

Большинство сцен, затрагивающих сексуальные взаимоотношения между Мэттью и Тео, в фильм не попало. Создатели сочли их чересчур вызывающими. В этом существенное отличие картины Бертолуччи от романа Адэра. Сцена, в которой у героини Евы Грин случайно загораются волосы от свечи, не была запланирована, но смотрелась она настолько органично, что режиссер решил оставить ее в фильме.

Премьера картины состоялась 1 сентября 2003 года в рамках Международного кинофестиваля в Венеции. Вольная трактовка молодёжной сексуальной культуры 1960-х стала причиной негодования многих кинокритиков, в особенности в США, где картина получила самый жёсткий прокатный рейтинг — NC-17.