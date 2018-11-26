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    Шоу-биз

    Пять лучших фильмов Бернардо Бертолуччи

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    Бернардо Бертолуччи - Пять лучших фильмов Бернардо Бертолуччи
    Бернардо Бертолуччи
    Фото: Tiziana Fabi / AFP / Scanpix / LETA

    Свой последний фильм Бертолуччи выпустил в 2012 году, картина называлась «Ты и я»

    Режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет в Риме после продолжительной болезни, сообщили сегодня итальянские газеты La Repubblica и Il Fatto Quotidiano.

    Бернардо Бертолуччи неоднократно становился лауреатом премии «Золотой глобус», BAFTA, Берлинского международного кинофестиваля и Венецианского кинофестиваля.

    «Скотч» вспоминает самые любимые фильмы итальянского режиссера.

    «Конформист» (Il Conformista)
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    Кадр из фильма

    Снятый по одноименному роману Альберто Моравиа (1951).  Бертолуччи определил «Конформист» как «память о моей памяти».В фильме режиссер обратился к периоду, непосредственно предшествовавшему его рождению. Для восстановления этой эпохи Бертолуччи приходилось опираться на опосредованные свидетельства, сохраненные культурой тридцатых.

    Как следует из 100-процентного рейтинга на сайте Rotten Tomatoes, фильм получил наивысшую оценку профессиональных кинокритиков.

    Усложненность структуры повествования и новаторская кинематография «Конформиста» оказали значимое влияние на развитие мирового кинематографа, открыв путь к созданию психологических драм нового поколения, таких как «Крестный отец» (1972) и «Апокалипсис сегодня» (1979).

    «Последнее танго в Париже» (Ultimo Tango a Parigi)

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    Кадр из фильма

    В основу классического эротического фильма Бертолуччи лягли сексуальные фантазии самого Бертолуччи. На его идеи в этом фильме также оказали влияние картины Фрэнсиса Бэкона.

    Изначально Бертолуччи планировал снимать в главных ролях Доминик Санда и Жана-Луи Трентиньяна, но последний отказался, а когда на роль согласился Марлон Брандо, оказалось, что Санда беременна, и ей нашли замену в лице Марии Шнайдер.

    Самым публично обсуждаемым эпизодом стала крайне откровенная «сцена с маслом», в которой герой использует сливочное масло в качестве лубриканта. В интервью The Guardian режиссер признался, что актрису решили не предупреждать о масле, чтобы добиться от нее настоящей реакции.

    Фильм получил две номинации на премию «Оскар»: за режиссуру Бертолуччи и актерскую работу Брандо.

    «Последний император» (The Last Emperor)

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    Кадр из фильма

    Историко-биографический художественный фильм, основанный на биографии Пу И, последнего императора Китая. В главной роли снялся Джон Лоун. Одним из консультантов фильма выступил Пу Цзе, брат последнего императора и один из персонажей картины. Арт-директором стал Фердинандо Скарфьотти.

    Сюжет фильма разделён на две биографические линии — описание жизни бывшего императора Китая и Маньчжоу-Го и заключенного № 981 китайской тюрьмы, вспоминающего кадры своей жизни, начиная с детства и заканчивая взятием в плен советскими войсками в 1945 году.

     «Двадцатый век» (Novecento,«1900»)

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    Кадр из фильма

    Эпический 5,5-часовой кинофильм Бернардо Бертолуччи.

    Главные герои фильма — Альфредо (Роберт Де Ниро) и Ольмо (Жерар Депардье) — два человека, родившихся в Италии в одно время, в одном регионе, но в совершенно разных семьях (помещичьей и батрачьей). В эпическом, более чем пятичасовом фильме показаны их жизненные пути на фоне исторических событий и изменения общественных настроений Италии в первой половине XX века.

    Фильм был неоднозначно воспринят мировой кинопрессой: на интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 47%. После премьеры наделал не меньше шума, нежели предшествующий ему «Последнее танго в Париже», по причине провокационных сцен секса.

     «Мечтатели» (англ. The Dreamers)

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    Кадр из фильма

    Камерная эротическая драма Бернардо Бертолуччи по сценарию Гилберта Адэра, созданному на основе трех его книг, включая одноименный роман. В центре сюжета — наполненная кинематографическими аллюзиями история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне студенческих волнений 1968 года. Главные роли исполнили Майкл Питт, Ева Грин (дебютное появление на киноэкране) и Луи Гаррель.

    Большинство сцен, затрагивающих сексуальные взаимоотношения между Мэттью и Тео, в фильм не попало. Создатели сочли их чересчур вызывающими. В этом существенное отличие картины Бертолуччи от романа Адэра. Сцена, в которой у героини Евы Грин случайно загораются волосы от свечи, не была запланирована, но смотрелась она настолько органично, что режиссер решил оставить ее в фильме.

    Премьера картины состоялась 1 сентября 2003 года в рамках Международного кинофестиваля в Венеции. Вольная трактовка молодёжной сексуальной культуры 1960-х стала причиной негодования многих кинокритиков, в особенности в США, где картина получила самый жёсткий прокатный рейтинг — NC-17.

     

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