Пэрис Хилтон снялась в фотосете с экс-возлюбленным Кортни Кардашьян



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Пэрис Хилтон

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37-летняя светская львица Пэрим Хилтон поделилась кадром с 25-летним Юнесом Бежимой. Манекенщик известен своим романом с 39-летней Кортни Кардашьян.

Пэрис Хилтон известна своей тусовочной жизнью, однако в последнее время звезда сосредоточена на своей карьере. Наследница империи Хилтон не дает расслабиться профессиональным моделям, принимая участие в модных показах и рекламных кампаниях фэшн-брендов. Так Пэрис стала лицом спортивной коллекции бренда Philipp Plein.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 13 Фев 2019 в 5:00 PST

Ее партнером на съемке стал экс-бойфренд Кортни Кардашьян Юнес Бежима. Роман манекенщика и сестры Ким Кардашьян продлился около двух лет и закончился скандалом. Юнеса застукали в объятиях другой, но своей вины он так и не признал. Позже Кортни простила возлюбленному измену, но окончательно восстановить отношения им так и не удалось.

Джерело: graziamagazine.ru