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    Жизнь

    Пэрис Хилтон снялась в фотосете с экс-возлюбленным Кортни Кардашьян

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    Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон снялась в фотосете с экс-возлюбленным Кортни Кардашьян
    Пэрис Хилтон

    После разрыва с Крисом Зилкой одна из самых желанных невест в мире погрузилась с головой в работу

    37-летняя светская львица Пэрим Хилтон поделилась кадром с 25-летним Юнесом Бежимой. Манекенщик известен своим романом с 39-летней Кортни Кардашьян.

    Пэрис Хилтон известна своей тусовочной жизнью, однако в последнее время звезда сосредоточена на своей карьере. Наследница империи Хилтон не дает расслабиться профессиональным моделям, принимая участие в модных показах и рекламных кампаниях фэшн-брендов. Так Пэрис стала лицом спортивной коллекции бренда Philipp Plein.

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    Публикация от Paris Hilton (@parishilton)

    Ее партнером на съемке стал экс-бойфренд Кортни Кардашьян Юнес Бежима. Роман манекенщика и сестры Ким Кардашьян продлился около двух лет и закончился скандалом. Юнеса застукали в объятиях другой, но своей вины он так и не признал. Позже Кортни простила возлюбленному измену, но окончательно восстановить отношения им так и не удалось.

    Джерело: graziamagazine.ru

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